Врач назвала лучшие продукты для позднего ужина 2 16.07.2022, 21:15

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Их можно есть на ночь без вреда для здоровья.

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала продукты, которые подойдут для позднего ужина. Также специалист объяснила, за какое время до сна можно есть.

Эксперт предупредила, что ужин не должен быть плотным, «тяжёлым». Если это «тяжёлый» ужин, когда на ночь человек ест баранину, свинину, говядину, что-то со сложным гарниром вроде жареной картошки, тогда может нарушиться сон. А из-за этого в полном объёме не выработаются гормоны, необходимые для восстановления клеток.

Соломатина посоветовала на ночь не есть углеводы — сладкое, выпечку. Такие продукты дают энергию, но когда человек спит, организм должен отдыхать. Поэтому излишки энергии будут или нарушать сон, или откладываться в жир. В итоге лишний вес.

Эксперт подчеркнула, что простой ужин должен быть примерно за три часа до сна, плотный — за четыре. При этом лучше есть что-то «лёгкое», белковое.

«Можно выпить стакан кефира, йогурта, простокваши, съесть творог или два яичных белка. Кто-то может съесть вместе с желтком, кто не боится поправиться. Что-то лёгкое белковое, что легко усваивается, на ночь неплохо есть, потому что ночью вырабатывается соматотропный гормон, осуществляющий ремонт клеток. А белок является «строительным материалом». Нужно, чтобы белок быстро расщепился и пошёл как «строительный материал», а не переваривался до утра. Поэтому можно не только творог или яичный белок, но и кусочек куриной грудки или нежирной рыбы в небольших количествах», — рассказала Елена Соломатина.

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