Новая цель «спецоперации» Путина 1 Олег Жданов, «Новое время»

2.07.2022, 8:12

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Для Украины появились два важных момента — хороший и не очень.

Сейчас у нас два момента: один — хороший, другой — не совсем.

Первый — не совсем. У нас очень сложная обстановка на луганском направлении вокруг Лисичанска складывается. Там мы держим оборону. Очень тяжело.

А второй — это победа по завершению операции на острове Змеиный и взятии под огневой контроль части акватории Черного моря.

Путин 30 июня объявил об очередной цели «спецоперации». Это и есть политическая задача на этом этапе войны — захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ. Об этом он и говорит. Потому там сегодня и сосредоточены основные усилия вооруженных сил РФ. И они давят всеми силами, не считаясь с потерями, чтобы захватить эти две области.

Что касается ракетных ударов, которыми в последнюю неделю путинская военная машина накрыла почти всю Украину, то это уже стратегический умысел. Ракетные удары — это концепция принуждения Украины к капитуляции. Путин пытается расшатать общество, чтобы мы сдались и не сопротивлялись его армии.

Ракет у РФ, к сожалению, много. И там еще такая ситуация: если заканчивается одна номенклатура ракет, то они получают другую номенклатуру. Здесь главный вопрос, чтобы наше руководство сработало быстро и эффективно с нашими партнерами в плане получения средств противоракетной обороны. Там же идет разговор и о NASAMS, и об IRIS, и о PATRIOT.

Поэтому нужно решать вопрос, чтобы нам как можно скорее передавали эти комплексы. Как только мы все это получим, это значительно усилит ПВО, и тогда возможность по сбитию этих ракет будет гораздо больше. Тогда усилия путинского шантажа ракетами будут бесполезными: они будут пускать по нам ракеты, а мы их будем сбивать.

Кроме того, куда будут бить российские ракеты, украинцев волнует, что делается у северной границы страны. А там продолжается разыгрываемый Лукашенко, самопровозглашенным правителем Беларуси, перед Путиным спектакль.

Название этого спектакля «Лукашенко готовится к войне, но он еще не готов». Вот главная его цель. Почему? Ибо, с одной стороны, он вроде бы готовит армию, но даже не смог призвать военнообязанных, чтобы провести с ними собрание. Ограничился только вручением повесток и отмечанием тех, кому вручили повестки, в военкомате. К тому же Лукашенко отдает боеприпасы и технику долгосрочного хранения ВС РФ. Тот, кто намерен завтра наступать, сегодня не будет отдавать третьей стороне боеприпасы и технику.

Так что угрозу вмешательства белорусской армии в войну я оставил бы на уровне 50 на 50.

Олег Жданов, «Новое время»

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