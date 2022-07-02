Заскромничал 4 Сабиржан Бадретдинов

2.07.2022, 8:46

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Путин возложил всю вину на своих генералов.

Помните афоризм "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота"? Его правильность недавно подтвердил сам российский президент.

Многие согласятся, что захват Крыма в 2014 г. был победой для Кремля, и что нынешнюю войну в Украине можно смело квалифицировать как поражение России. Путин хочет представить себя "отцом" победы в Крыму, а вину за поражение в 2022 году возложить на своих генералов.

Вспомним, что недофюрер говорил в 2015 году:

"НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗНАЕТЕ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ? В ТОМ ЧТО Я ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ ЛИЧНО. НЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ТАМ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ, А ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ЭТО ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА, ТО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ."

По его словам, таким образом подвластные структуры знали, что исполняют приказ, а не занимаются самоуправством.

И какой контраст с нынешней ситуацией. Во время недавней встречи с журналистами главарь фашистского режима сказал буквально следующее (см. видео, примерно с 7-й минуты):

"Я, КОНЕЧНО, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НО Я ВСЁ-ТАКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ АКАДЕМИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. Я ДОВЕРЯЮ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ТАК, КАК СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ".

Что это он вдруг заскромничал? Не из-за щедрости ли своей чекистской души?

Естественно, нет. Ответ лежит на поверхности: питерский гопник хочет избежать ответственности как за поражение российских войск в Украине, так и за массовые убийства мирных украинских жителей российскими вояками.

Сабиржан Бадретдинов, «Фейсбук»

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