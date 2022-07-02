Ученые открыли в Европе «неолитических амазонок» 2.07.2022, 8:53

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Женщины в эпоху раннего земледелия могли охотиться и воевать наравне с мужчинами.

Междисциплинарная группа ученых из Лейденского университета (Нидерланды) провела исследование костных останков и предметов погребального инвентаря из захоронений в Эльслоо на юге Лимбурга. Так называют (по расположенной вблизи деревне) крупнейшее в Голландии поле погребений эпохи неолита.

Изучать погребения Эльслоо начали в конце 1950-х годов. Но той техники, что есть у ученых сейчас, тогда не было — и благодаря этому обстоятельству новые открытия все еще совершают даже на столь «старом» материале.

Неолитическое поле захоронений в Эльслоо принадлежало к культуре линейно-ленточной керамики (примерно 5500-4000 годы до нашей эры). Это первая и самая распространенная неолитическая культура в Центральной и Западной Европе. Начав свое распространение из бассейна Среднего Дуная, представители этой культуры освоили верховья Вислы, Одера и Эльбы, бассейн Рейна.

Культура линейно-ленточной керамики — культура первых европейских земледельцев. Более семи тысяч лет назад ее представители использовали подсечно-огневой метод и выращивали пшеницу, бобовые, ячмень просо и рожь. Переход от кочевого образа жизни (охота, собирательство) к оседлому (земледелие, скотоводство) называют неолитической революцией.

Погребальное поле в Эльслоо — самое древнее из известных неолитических захоронений в Нидерландах (примерно 5100-4950 годы до нашей эры). Хотя обычно культура линейно-ленточной керамики характеризуется обрядом трупоположения, в части могил в Эльслоо захоронены останки после трупосожжения. Обычно разные обряды похорон указывают на культурную или религиозную неоднородность населения.

Но и по кремированным останкам ученые смогли определить пол и возраст некоторых умерших. Потом эти данные сравнили с описаниями погребального инвентаря в конкретных могилах. Оказалось, кремневые наконечники стрел и каменные топоры, которые традиционно приписывают мужчинам, так же часто встречаются в женских могилах на поле Эльслоо.

Это идет вразрез с традиционной идеей о том, что могильные принадлежности как личное имущество отражают повседневную жизнь и пол умершего. Исследователи предположили, что на самом деле погребальный инвентарь в меньшей степени зависит от пола, чем считалось ранее.

Могилы пожилых людей, особенно женщин, оказались самыми богатыми. Похоже, с возрастом связан определенный статус. В этих погребениях нашли множество предметов, связанных с охотой, приготовлением пищи, обработкой дерева и украшением тела. Например, многие умершие были посыпаны красной охрой.

Почти все детали погребального инвентаря интенсивно использовались до того, как попали в могилу. И это тоже не зависит от пола и возраста умершего. Судя по всему, это обычная бытовая утварь, возможно, принадлежавшая родственникам умершего, которые и собирали погребальные дары из предметов своего обихода.

Можно было предположить, что женщины, в могилах которых находились топоры и наконечники стрел, были воительницами или охотницами. Такие захоронения известны, Naked Science рассказывал об одном из них. Но для погребений в Эльслоо это маловероятно. Воинов (и мужчин, и женщин) определяют не только по наличию в могиле оружия, но и по характерным прижизненным травмам — и тут у женщин их нет. Могли ли эти неолитические дамы быть охотницами — непонятно, хотя охота в принципе тогда уже не была особо важной для выживания, люди занялись скотоводством.

Ранее ученые уверенно утверждали, что гендерные роли неолита вообще и культуры линейно-ленточной керамики в частности надежно определены: мужчины были воинами, охотниками, скотоводами и строителями, а женщины занимались домашним хозяйством и изготавливали керамику.

Результаты нового исследования можно трактовать двояко. Либо погребальный инвентарь на самом деле распределяли, не обращая внимание на пол умершего (правда, находок однозначно женских предметов в мужских могилах нет). Либо антропологам придется пересмотреть более ранние выводы и признать, что мы не вполне понимаем, как люди раннего неолита на севере Европы делили между собой повседневные обязанности.

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