Большая ложь маленького Путина 1 Александр Левченко, «Обозреватель»

2.07.2022, 11:56

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Президент России подтвердил свое прозвище.

Президент России подтвердил свое прозвище "Господин Большая ложь". Владимир Путин заявил московскому телевидению, что российские войска не обстреливали торговый центр в Кременчуге. И вообще, сказал президент РФ, российские воины никогда не обстреливают гражданские объекты в Украине. Как будто не было полностью уничтоженных городов Бородянка, Мариуполь, Гостомель, Волноваха и других десятков городов и сел Украины.

Отрицание убийств украинских гражданских лиц и разрушения объектов городской инфраструктуры стали обычной практикой и для господина по кличке Ложь, то есть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, московских пропагандистов на кремлевских каналах, прирученных депутатов российской Думы и отставных генералов. И здесь вишенкой на кремлевском торте информационной войны против Украины и Европы выходят заявления российского президента. Он не желает, чтобы возможно как-то раз и обойтись от распространения лживых утверждений в лояльных себе медиа, а лично выставляет широкие рамки обмана международного сообщества и собственных граждан.

Отрицанием совершения преступлений российской армией Кремль пытается предотвратить, прежде всего, внутри российского общества сомнений - нужна ли эта война, которую Москва называет специальной военной операцией. От того, что убийство гражданских лиц ты назовешь отбиранием жизни – ничего не меняется. Это преступление, за которое предусмотрено суровое наказание. Путин и его пропагандисты считают, что если не совершено убийство на лингвистическом уровне, то за него не следует отвечать, потому что его нет и физически. Но неизбежность наказания за совершенные Zлодеяния является стержнем любой правовой системы. Это должен знать и Путин как выпускник юридического факультета Ленинградского университета. Он никогда не упоминал с какими оценками получил диплом юриста, что только свидетельствует о том, что был студентом средних способностей, обладающий знаниями лишь для того, чтобы обходить действующую правовую систему с наименьшей вероятностью ответственности, а не с требованием выполнения и уважения ко всем действующим юридическим нормам и документам.

В реальности, что мы можем потребовать от человека, который свою работу в КГБ и пять лет пребывания в восточной Германии в качестве разведчика всегда жил под легендой. Вымыслы и ложь были ежедневной деятельностью для Владимира Путина, чтобы его не поймали на шпионаже. В его биографии пишется, что он уволился из КГБ в первый день военного путча против известного советского коммунистического лидера Михаила Горбачева, желавшего реформировать СССР, то есть 19 августа 1991 г. Этим Путин хотел показать российским реформаторам во главе с Борисом Ельциным, что вроде бы решил уйти из КГБ через активное участие этой шпионской и жандармской мега организации в путче против демократии. Но когда позже Путин заявил, что распад СССР был величайшей геополитической трагедией 20-го века, то стало ясно, что тогда он был на стороне путчистов. Да, с помощью обмана он заплывает в воды крупнейшего реформатора в то время в Петербурге - к Анатолию Собчаку. Здесь рядом с Собчаком также вращается молодой юрист, а затем президент и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Когда Собчак стал мэром Петербурга за результатами первых демократических выборов, Владимир Путин стал ему помогать в организации внешнеэкономической деятельности городских предприятий и всей экономики этого огромного города на международных рынках. После падения власти коммунистов к власти в конце 1991 приходят так называемые реформаторы. Но в то время правления демократов во главе с А. Собчаком с помощью Путина и Медведева город получил прозвище на все 90-е годы прошлого века – бандитский Петербург. Таких финансовых манипуляций, краж государственных и муниципальных средств не было нигде в России, даже в Москве, Владивостоке или других городах РФ. После смерти А. Собчака эта вороватая гвардия переселяется в Москву, где Владимир Путин потихоньку начинает пробивать лед власти самого высокого уровня.

Он входит в доверие семьи тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина и как глава ФСБ, то есть преемника КГБ, помогает сторонникам Ельцина разбить сговор высших политиков и бизнесменов, считавших тогдашнего президента старым и немощным. Так Ельцин впору получает поддержку от бандитского Петербурга. В большую политику входит Владимир Путин со своим другом Дмитрием Медведевым и группой последователей из города на реке Нева. Все они "отутюженные", образованные ребята, хорошо понимавшие функционирование бизнеса, цену лжи, цену большой лжи, дачу и получение взяток, применение шантажа и ликвидацию всех несогласных. Так бандитский Петербург выходит на политическую арену Москвы, а точнее всей России, где и сейчас плечо в плечо держит всю страну в кулаке своей идеологии зарабатывания денег, их использования и нахождения источников постоянного финансирования. Это каста, как им кажется, неприкасаемых лиц, которые, по их убеждению, выше правящей партии Единая Россия, сильнее международного права, конституции РФ и всего российского народа, который в отличие от западных обществ не стал источником власти в государстве.

Так что ложь Владимира Путина и Дмитрия Медведева имеет свою долгую историю. Ложь стала способом их жизни, коммуникации, достижения политических и бизнес-целей. Неудивительно, что сейчас Ангела Меркель заявила, что она была годами обманута Путиным. Президент РФ в двусторонней коммуникации мог обмануть большинство собеседников, которые по жизни были совсем не наивны, но они просто не могли себе представить такой уровень манипуляций. Владимир Путин уже давно получил корону как "господин Большая ложь" и сейчас у него нет каких-то серьезных конкурентов.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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