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В Витебске кусок гранитной плиты упал на рабочего

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  • 22.07.2022, 10:40
В Витебске кусок гранитной плиты упал на рабочего

Он погиб на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочего на одном из предприятий Витебска.

Днем 20 июля 54-летний мужчина распиливал гранитную плиту. Во время выполнения работ фрагмент камня упал на рабочего. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Установлено, что распиловщик, в нарушении правил охраны труда, находился под камнем и не использовал средства индивидуальной защиты.

По факту гибели рабочего проводится проверка.

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