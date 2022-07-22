В Витебске кусок гранитной плиты упал на рабочего 1 22.07.2022, 10:40

Он погиб на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочего на одном из предприятий Витебска.

Днем 20 июля 54-летний мужчина распиливал гранитную плиту. Во время выполнения работ фрагмент камня упал на рабочего. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Установлено, что распиловщик, в нарушении правил охраны труда, находился под камнем и не использовал средства индивидуальной защиты.

По факту гибели рабочего проводится проверка.

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