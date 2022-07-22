В Витебске кусок гранитной плиты упал на рабочего

В Витебске кусок гранитной плиты упал на рабочего1
- 22.07.2022, 10:40
Он погиб на месте.
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочего на одном из предприятий Витебска.
Днем 20 июля 54-летний мужчина распиливал гранитную плиту. Во время выполнения работ фрагмент камня упал на рабочего. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Установлено, что распиловщик, в нарушении правил охраны труда, находился под камнем и не использовал средства индивидуальной защиты.
По факту гибели рабочего проводится проверка.