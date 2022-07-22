На нефтебазе в Бешенковичском районе произошла утечка 2 22.07.2022, 11:34

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На землю вылилась 31 тысяча литров топлива.

В отношении главного инженера одного из сельхозпредприятий Бешенковичского района возбудили уголовное дело за служебную халатность. Поводом для расследования стала 31 тысяча литров топлива, пролитых на землю, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, главный инженер не организовал надлежащую работу нефтебазы сельхозпредприятия. Это повлекло несвоевременное выявление негерметичности топливного трубопровода, из которого в период с 10 по 11 июня 2022 года на участок местности, прилегающий к нефтебазе, вытекло более 31 тысячи литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 67 тысяч рублей. Топливо хозяйство приобретало за счет средств бюджетного займа.

Противоправные действия должностного лица квалифицированы как служебная халатность по ч.1 ст. 428 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

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