В Куропатах снова осквернили мемориальный крест Вацлаву Ластовскому 5 24.07.2022, 18:57

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Памятник выдающемуся белорусу был установлен в 2016-ом году.

Памятник выдающемуся белорусскому историку, политику и общественному деятелю Вацлаву Ластовскому в Куропатах, вновь осквернен надписями на нем, пишет nashaniva.com.

Это уже далеко не первый случай такого обращения с поставленными людьми памятниками в Куропатах, и не только с этим.

Мемориальный крест Вацлаву Ластовскому сделали в 2016 году художник Алесь Циркунов и резчик Юрий Командирчик. Это шестиконечный ефросиневский крест из дуба, отделанный масляной росписью, резьбой и лаком.

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