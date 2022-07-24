В Куропатах снова осквернили мемориальный крест Вацлаву Ластовскому

В Куропатах снова осквернили мемориальный крест Вацлаву Ластовскому5
- 24.07.2022, 18:57
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Памятник выдающемуся белорусу был установлен в 2016-ом году.
Памятник выдающемуся белорусскому историку, политику и общественному деятелю Вацлаву Ластовскому в Куропатах, вновь осквернен надписями на нем, пишет nashaniva.com.
Это уже далеко не первый случай такого обращения с поставленными людьми памятниками в Куропатах, и не только с этим.
Мемориальный крест Вацлаву Ластовскому сделали в 2016 году художник Алесь Циркунов и резчик Юрий Командирчик. Это шестиконечный ефросиневский крест из дуба, отделанный масляной росписью, резьбой и лаком.