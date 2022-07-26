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В Минске произошла авария на магистрали ТЭЦ-4

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  • 26.07.2022, 15:42
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В Минске произошла авария на магистрали ТЭЦ-4

Это вызвало отключение горячей воды в сотнях домов.

В Минске срочно отключили горячую воду в более чем сотне жилых домах, десятках общественных и административных зданиях, а также в детских садах, школах и медучреждениях Фрунзенского района.

Все из-за того, что специалисты «выявили неисправность магистрали ТЭЦ-4», сообщили в столичном ЖКХ. А именно — повреждение между домами № 94 и 102 по ул. Лобанка.

Так, горячую воду временно отключили в 13 детсадах, 130 жилых домах, 3 лечебно-профилактических и медучреждениях, 25 общественных и административных зданиях, 8 школах на ул. Бурдейного, Притыцкого, Тимошенко, Одинцова и Якубовского.

Кроме того, горячей воды нет также в детсадах, школах, жилых домах и общественных зданиях на ул. Скрипникова, Мазурова, Лобанка, Шамякина, Панченко, Сухаревской, Академика Федорова, Шаранговича, Люцинской, Колесникова, Налибокской, Каменногорской, Лидской, Неманской, Жиновича, Гаруна, Казимировской, Лещинского, Матусевича, Притыцкого, Кунцевщине.

В ЖКХ уверяют, что неисправность локализовали. Сейчас сотрудники проводят аварийно-восстановительные работы по переподключению от ТЭЦ-4 на котельную «Западная», чтобы возобновить горячее водоснабжение.

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