Под Молодечно перевернулся бензовоз с 10 000 литров солярки 3 27.07.2022, 21:01

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Фотофакт.

В Молодечненском районе на дороге «Красное-Илья-Погост», недалеко от деревни Раевки, 27 июля съехал в кювет и перевернулся бензовоз МАЗ, перевозивший 10 000 литров дизельного топлива, сообщает УВД Миноблисполкома.

Водитель вел топливо из Фаниполя в Мядельский район, перевозя его в двух секциях грузовика. В какой-то момент машину повело вправо, МАЗ съехал на обочину, затем — в правый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся в мелиоративном канале.

Водитель грузовика получил небольшие травмы, а спасатели залили грузовик пеной. Утечки топлива не произошло. Оно принадлежало индивидуальному предпринимателю, каких-то нарушений при транспортировке груза не выявлено, все документы были в порядке.

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