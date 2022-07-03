В Беларуси начали «ротацию» военных на границе с Украиной 3.07.2022, 9:09

Россияне усиливают в стране свою ПВО.

Генштаб ВСУ сообщил, что признаков того, что враг хочет заходить в Украину с белорусской границы, пока нет. Однако началась ротация вооруженных сил Беларуси.

Согласно данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях пока нет признаков формирования наступательных вражеских группировок.

Генштаб также сообщает, что российская армия наращивает в Беларуси силы ПВО. Также в Брестской области проходит ротация вооруженных сил Беларуси.

«По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении Генштаба.

Белорусские военные тренируются наводить понтонные переправы

Ранее в Генштабе сообщили, что белорусские войска отрабатывают возведение понтонных переправ возле украинской границы. Основная активность белорусских войск наблюдается в Гомельской и Брестской областях.

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