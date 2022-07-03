Что на самом деле произошло с пенсиями белорусов за год4
- 3.07.2022, 10:28
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Почему «рост» на 67 рублей не обрадует пенсионеров.
Что на самом деле произошло с пенсиями белорусов за год?
Белорусские пенсионеры начали неуклонно беднеть еще с декабря 2021 года.
Вот такие цифры приводит «Кошт ураду». Напомним, что в 2021-м реальные пенсии белорусов впервые за четыре года заметно снизились.
Падение было зафиксировано во всех областях, а также в Минске. Произошло это на фоне «внешнеторгового чуда».