Что на самом деле произошло с пенсиями белорусов за год 4 3.07.2022, 10:28

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Почему «рост» на 67 рублей не обрадует пенсионеров.

Что на самом деле произошло с пенсиями белорусов за год?

Белорусские пенсионеры начали неуклонно беднеть еще с декабря 2021 года.

Вот такие цифры приводит «Кошт ураду». Напомним, что в 2021-м реальные пенсии белорусов впервые за четыре года заметно снизились.

Падение было зафиксировано во всех областях, а также в Минске. Произошло это на фоне «внешнеторгового чуда».

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