До +32°С ожидается в Беларуси в понедельник 3.07.2022, 15:39

Местами пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и жара до плюс 32 градусов ожидаются в Беларуси 4 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью будет 13-19 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 23-29, по восточной половине республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32 градусов. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности.

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