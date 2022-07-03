закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области

1
  • 3.07.2022, 20:28
ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области

Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью.

Вооруженные силы Украины сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью. Предварительно, его обломки упали в поле", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов