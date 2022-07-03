ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области

ВСУ сбили российский беспилотник в Днепропетровской области1
- 3.07.2022, 20:28
Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью.
Вооруженные силы Украины сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью. Предварительно, его обломки упали в поле", - отметил он.