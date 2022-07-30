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Двое лидских рабочих погибли при ремонте канализации

  • 30.07.2022, 20:19
Двое лидских рабочих погибли при ремонте канализации

Трагедия случилась сегодня днем.

Двое рабочих погибли в Лиде в субботу, задохнувшись парами во время очистки канализации, сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 54-летний и 22-летний рабочие местной организации проводили работы по очистке канализации в Лиде. Находясь в колодце на глубине около 10 метров они потеряли сознание. Прибывшим на место экстренным службам их спасти не удалось. Рабочие скончались на месте", - рассказали в СК.

Предварительно установлено, что во время погружения мужчины не использовали средства индивидуальной защиты.

Следователи сейчас работают на месте происшествия, проводят там осмотр, опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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