Сельчане: Клубника «горит» прямо на грядках 2 4.07.2022, 10:59

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Аномальная жара стала настоящим испытанием для белорусов.

Аномальная жара на Полесье стала настоящим испытанием для сельчан. Клубника «горит» прямо на грядках. На мини-рынке во Дворце её вовсе нет. Зато появились в продаже вишня, черника, голубика и малина, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Ведёрко вишни продают за 8-10 рублей

Пол-литровая баночка малины и черники — по 5 рублей, голубику отдадут за 10 рублей

Некоторые сельчане продают клубнику прямо на трассе.

Клубнику в лунинецком районе можно купить не только на рынке, но и на трассе. В воскресенье ведро продавали за 25 рублей

На клубничном рынке тоже затишье. В основном покупатели.

Три фуры принимали клубнику в бочки по 3,7 рубля. Но приехала ещё одна, которой нужно было быстро закупиться, и цена выросла до 4 рублей.

Желающих сдать клубнику в воскресенье было не много. Скупщики встречали каждую въезжающую машину и готовы были забрать всё и сразу.

Мелкую клубнику принимали по 3,7-4 рубля.

Цена на ягоды побольше доходила по 6 рублей.

Красивую крупную клубнику скупщики забирали и по 10 рублей за кило. Такие ароматные ягоды стоят таких денег.

Возможно, после прошедших дождей ягод станет больше и цена немного снизится.

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