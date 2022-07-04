Сельчане: Клубника «горит» прямо на грядках

Сельчане: Клубника «горит» прямо на грядках2
- 4.07.2022, 10:59
- 5,326
Аномальная жара стала настоящим испытанием для белорусов.
Аномальная жара на Полесье стала настоящим испытанием для сельчан. Клубника «горит» прямо на грядках. На мини-рынке во Дворце её вовсе нет. Зато появились в продаже вишня, черника, голубика и малина, пишет сайт «Медиа-Полесье».
Некоторые сельчане продают клубнику прямо на трассе.
На клубничном рынке тоже затишье. В основном покупатели.
Три фуры принимали клубнику в бочки по 3,7 рубля. Но приехала ещё одна, которой нужно было быстро закупиться, и цена выросла до 4 рублей.
Желающих сдать клубнику в воскресенье было не много. Скупщики встречали каждую въезжающую машину и готовы были забрать всё и сразу.
Мелкую клубнику принимали по 3,7-4 рубля.
Цена на ягоды побольше доходила по 6 рублей.
Красивую крупную клубнику скупщики забирали и по 10 рублей за кило. Такие ароматные ягоды стоят таких денег.
Возможно, после прошедших дождей ягод станет больше и цена немного снизится.