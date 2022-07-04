Чем Украина отличается от «русского мира» 3 Денис Казанский

4.07.2022, 14:38

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Это Россия может позволить себе гнать на убой в лобовые атаки своих военных.

Вижу, что много вроде вменяемых людей восприняло отступление ВСУ из Луганской области чуть ли не как предательство. Читаю: "сдали, отдали".

Уже молчу о том, что критиковать армию после всего того, что она уже сделала, просто аморально. Создается впечатление, будто люди не умеют читать карты.

Очевидно, что возле Лисичанска начал образовываться "мешок", который уже почти превратился в котел. И единственным правильным шагом был вывод военных из этого мешка.

Причем, если бы Лисичанск продолжали удерживать, и котел таки образовался бы, те же люди начали бы писать, что наших намеренно сдали, завели в окружение и т.п.

Для Украины главная задача – сохранение людей. Всё остальное (оружие, снаряды, деньги) будет пополняться. А люди незаменимы

Это Россия может позволить себе гнать на убой в лобовые атаки своих военных и неудачников с "мосинками", которых наловили на Донбассе. Потому что там людей никто не ценит и не считает. Украина же своих людей должна беречь. Тем мы и отличаемся от "русского мира".

Город и область еще можно вернуть. Людей – невозможно.

Денис Казанский, Telegram

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