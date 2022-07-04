Приняты очередные изменения по посылкам из-за границы 2 4.07.2022, 16:03

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Какие сейчас беспошлинные лимиты?

В апреле в Беларуси увеличили беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — с 22 до 1000 евро для одной бандероли. Лукашисты анонсировали, что с октября их снизят до 200 евро. Однако накануне «правительство» ввело очередные изменения по лимитам на посылки из-за границы. Zerkalo.io cпросилo у таможни, какие сейчас действуют лимиты на бандероли из-за границы и какими они будут с октября.

В середине апреля этого года в Беларуси увеличили порог беспошлинного ввоза посылок из-за границы до уровня, действующего во всех остальных государствах — членах Евразийского экономического союза, — одна тысяча евро и 31 килограмм на одну бандероль. Напомним, до апреля в Беларуси действовали другие лимиты в 22 евро и 10 килограмм на одну посылку.

Как сообщалось, такие лимиты будут действовать до 1 октября этого года, после этой даты норма беспошлинного ввоза снизится до 200 евро и 31 килограмм за одну посылку.

Однако в конце июня правительство ввело очередные изменения по посылкам из-за границы. Из документов исключили норму про беспошлинный лимит в 22 евро и 10 килограмм на отправления, которые приходят в страну.

Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил в Минскую региональную таможню, чтобы уточнить, какие сейчас действуют беспошлинные нормы по посылкам из-за границы, а также какими они будут с октября. В таможне уточнили, что сейчас они работают по действующим нормам — одна тысяча евро и 31 килограмм, а с 1 октября перейдут на уменьшенные лимиты — 200 евро и 31 килограмм.

Таможенники также уточнили, какие лимиты будут применять на заказанные до 1 октября посылки, но которые поступят в Беларусь после этой даты. Как пояснили в Минской региональной таможне, «дата размещения посылки на складе временного хранения будет играть роль». Если посылка попадет туда уже в октябре, то к ней будут применять лимиты в 200 евро и 31 килограмм. За превышение будут насчитывать пошлину — 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

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