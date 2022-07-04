На популярном среди белорусов курорте Египта акулы атакуют отдыхающих 1 4.07.2022, 16:46

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Как нужно спасаться в таких случаях?

На днях в египетской Хургаде произошли сразу два трагичных случая, будто бы взятых из триллеров серии «Челюсти». Сначала стало известно о нападении акулы на 68-летнюю туристку из Австрии — хищник откусил женщине руку и ногу. Пострадавшую смогли достать из воды, но спасти ее не удалось. А уже через сутки появилась информация и о втором нападении — и вновь со смертельным исходом. Детали на этот раз не сообщались: известно только, что погибшая была женщиной, а атака произошла примерно в том же районе — возле курорта Сахль-Хашиш.

Reuters утверждает, что вторая жертва была гражданкой Румынии, а трагедия произошла через несколько часов после первого инцидента примерно в 600 метрах от него. Губернатор провинции Красное Море отдал указание запретить любую активность в воде в районе происшествия. Египет — весьма популярное направление для белорусских туристов.

Zerkalo.io решило разобраться, случалось ли подобное на пляжах этой страны ранее, и узнало, что делать, если вас атаковала акула.

Красное море действительно так опасно в плане нападения акул?

Нет.

Акул там регулярно наблюдают, однако случаи нападений на людей очень редки. Если верить карте, которую составил Музей естественной истории Флориды, за всю историю наблюдений начиная с 1900 года во всей акватории Красного моря было зафиксировано чуть более десятка случаев нападения акул на людей (эпизоды в Сахль-Хашише не входят в это число). Всего же у берегов Египта (в том числе и в Средиземном море) с 1828 года было зафиксировано 22 таких случая.

В то же время можно утверждать, что число атак акул в Красном море несколько выросло в XXI веке. В 2018 году недалеко от курорта Марса-эль-Алам (250 км южнее Хургады) погиб дайвер из Чехии. В 2015 году акула откусила ногу 52-летнему гражданину Германии, отдыхавшему в городе Эль-Кусейр (130 км южнее Хургады), что привело к его смерти.

До этих двух случаев акулы не атаковали людей в Красном море пять лет. Последним эпизодом была серия нападений (вероятно, одной акулы) в Шарм-эш-Шейхе в 2010-м. Тогда рыба в течение нескольких минут атаковала троих россиян и одного украинца (все граждане РФ получили серьезные травмы и перенесли ампутацию конечностей, гражданин Украины пострадал меньше всех и выписался из больницы на следующий день после атаки), а через пять дней убила туристку из Германии, занимавшуюся дайвингом.

Нападения акул на людей в Красном море связывают с несколькими возможными причинами: массовым отловом рыбы, которой питаются хищники, а также их нелегальным подкармливанием вблизи берега (этим могут заниматься фирмы, занимающиеся организацией отдыха для дайверов, — чтобы приманить акул для туристов) и сбросом туш мертвых животных в море.

А вообще акулы часто нападают на людей? Какие виды самые опасные?

Нападение акулы на человека, несмотря на распространенные страхи в обществе, — весьма редкое явление. Если верить все тому же Музею естественной истории Флориды, с 1580 года по всему миру было зафиксировано 946 подтвержденных эпизодов неспровоцированных нападений акул на людей (то есть таких, когда человек не сам вызвал атаку, подплыв слишком близко, или другим опасным поведением). Из них 132 закончились гибелью людей. В среднем в США от нападений акул погибает 1 человек в год, от удара молнией — 47, от перегрева на солнце — 273.

Международный реестр нападений акул, фиксирующий вообще все эпизоды с участием рыб этого вида и людей, говорит о 6764 инцидентах с 1845 года. Но сюда входят и мелкие незначительные случаи, вроде укусов маленьких акул или эпизодов из разряда «акула прыгнула на доску для серфинга», а также множество случаев, спровоцированных самими людьми.

Возвращаясь к списку неспровоцированных атак, составленному Музеем естественной истории Флориды, отметим, что в нем указаны и наиболее часто атакующие людей виды. Абсолютной лидер здесь — большая белая акула, на ее счету 354 нападения. На втором месте — тигровая акула (ее еще называют леопардовой), с этим видом связаны 138 нападений. На третьем — тупорылая акула (другие названий: серая бычья акула, или акула-бык), 121 нападение. Также иногда людей атакуют серые, черноперые и песчаные акулы. Случаи нападения акул других видов очень редки, их насчитываются десятки или единицы.

Что делать, чтобы уберечься от нападения акулы?

Отвечая на этот вопрос, приведем ряд советов для пловцов, о которых пишет Музей естественной истории Флориды:

Не входите в воду, если известно о присутствии там акул, и ни в коем случае не взаимодействуйте с хищником, если его увидели;

Не отплывайте от берега далеко и в воде старайтесь всегда оставаться в группе людей, так как акулы предпочитают атаковать одиночных жертв;

Не входите в воду в темное время и в сумерках — это период наибольшей активности акул;

Не входите в воду с открытыми ранами, а также во время менструации — запах крови привлекает хищников. Кстати, мужчины составляют примерно 80% пострадавших от акульих укусов, но это не значит, что хищник больше предпочитает именно их — просто представители этого пола чаще занимаются активными видами спорта в море и потому больше подвержены риску нападения;

Блестящие украшения могут привлекать акул, так как напоминают рыбью чешую;

Старайтесь избегать вод, в которых рыбаки или другие люди прикармливают рыбу. Индикатором этого могут быть охотящиеся рядом птицы;

Старайтесь не заходить в воду с неравномерным загаром или в разноцветной одежде — большинство акул не различают цвета, но хорошо видят контраст.

Если вы увидели акулу, стоит сохранять ее в поле зрения и быстро, но спокойно, постараться отплыть подальше и покинуть воду. Понять, что акула агрессивна и готовится к нападению, можно по нескольким признакам: она резко к вам приближается и отплывает; она выгибает спину, опуская грудные (парные боковые) плавники; она плавает по быстрому зигзагообразному курсу или быстро движется вверх и вниз (иногда потирая животом о дно).

А что делать, если нападение уже происходит?

Главный совет, который повторяется практически во всех источниках, — активно защищаться и не пытаться притвориться мертвым.

Управление рыболовства австралийского штата Виктория предлагает следующий алгоритм защиты:

Используйте все, что у вас есть под рукой (доску для серфинга, снаряжение для дайвинга, рыболовные снасти), чтобы ударить акулу — старайтесь не делать этого голыми руками.

Если вы можете ударить акулу только рукой, то старайтесь повредить ей глаза или жабры — это наиболее чувствительные органы.

Делайте внезапные движения, чтобы испугать акулу.

«Удар по носу, в идеале каким-то предметом, обычно приводит к тому, что акула временно прекращает свою атаку, — пишет Музей естественной истории Флориды. — Постарайтесь выбраться из воды в это время. Если это невозможно, повторные удары по голове могут привести к новым отсрочкам, но результат, вероятно, будет становиться все менее эффективным. Если акула пытается совершить укус, мы предлагаем ударять по глазам и жаберным отверстиям — двум чувствительным областям. Вы не должны действовать пассивно, если подвергаетесь нападению, так как акулы уважают размер и силу».

Если вам удалось отбиться от атаки, то в первую очередь стоит попытаться остановить кровь — например, пережав чем-то поврежденную руку — а уже затем покидать воду. Уплывать стоит быстро, но спокойно, а сразу по выходу на берег нужно обратиться к врачу — независимо от того, насколько незначительными вам могут показаться ранения.

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