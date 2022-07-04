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Военные РФ сдают информацию о своих позициях иностранной разведке

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  • 4.07.2022, 19:57
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Военные РФ сдают информацию о своих позициях иностранной разведке

Перехват ГУР.

Российские военные за деньги сдают информацию о местоположении своих войск иностранным разведчикам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР, об этом идет речь в новом перехвате разговора оккупантов.

В телефонном разговоре девушка жалуется, что информацию о позициях некоторых подразделений продают иностранной разведке.

"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБшником самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это верно. У него на счету 17 миллионов нашли. Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще - голод, холод", - заявила она в разговоре с российским солдатом.

При этом сам военный подтвердил информацию про сдачу месторасположения. Также он рассказал, что ВСУ постоянно атакуют их позиции уже на протяжении 21 дня.

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