Два российских «Урагана» и две ТЗМ сделали жест доброй воли и растворились на молекулы 1 5.07.2022, 10:48

2,688

Украинские военные показали захватывающие кадры уничтожения оккупантов.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают "отминусовывать" вражескую российскую технику и оккупантов по всем направлениям. Военные показали, как реактивные системы залпового огня "Ураганы" армии РФ совершили "жест доброй воли" с украинской земли, пишет "Обозреватель".

Спецоперацию по уничтожению вражеской техники выполнила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. Кадры обнародованы на Facebook-странице бригады в понедельник, 4 июля.

Она состоялась при взаимодействии пилотов коптеров разведывательного батальона и артиллерии 28 ОМБр. Точными ударами были уничтожены в "Ураганы" и две ТЗМ (российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек").

"28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода не перестает уничтожать врага. Два "Урагана" и две ТЗМ сделали жест доброй воли и растворились на молекулы!" – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».