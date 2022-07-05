Путина постигнет такое же проклятие, которое погубило Сталина

Путина постигнет такое же проклятие, которое погубило Сталина4
- Сергей Лойко
- 5.07.2022, 13:24
- 4,652
Для кремлевского беса война в Украине станет последним преступлением против человечности.
"– Армянский коньяк лучше, чем грузинский.
– Чем?
– Чем грузинский."
– Российский народ гораздо хуже, чем советский.
– Чем?
– Всем.
Российский народ еще более тупой, убитый, трусливый, коварный и бессердечный, чем советский образца, скажем, 1952 года.
За чудовищностью пропагандистского сопровождения самое известное, самое гнусное со сталинских дел, "Дело врачей", очень напоминает кампанию лжи и пропаганды, которая обслуживает сегодня войну в Украине.
Кипящая ненависть к украинцам сегодня такая же зверская и дьявольски массовая, как к евреям 1952 года.
Но ведь у тех граждан СССР не было никакой возможности проверить информацию – ни доступа к западным газетам, ни свободного радио, ни телевидения, ни, тем более, интернета. А у этих дебилов все это есть, но они с пеной у рта требуют бомбить и стрелять украинцев, как бешеных собак.
Одно утешает: для Сталина "Дело врачей" стало последним среди его адских деяний.
Для сегодняшнего кремлевского беса война в Украине станет последним преступлением против человечности.
А российский народ будет навеки проклят.
Сергей Лойко, «Фейсбук»