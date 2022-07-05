Путина постигнет такое же проклятие, которое погубило Сталина 4 Сергей Лойко

5.07.2022, 13:24

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Сергей Лойко

Для кремлевского беса война в Украине станет последним преступлением против человечности.

"– Армянский коньяк лучше, чем грузинский.

– Чем?

– Чем грузинский."

– Российский народ гораздо хуже, чем советский.

– Чем?

– Всем.

Российский народ еще более тупой, убитый, трусливый, коварный и бессердечный, чем советский образца, скажем, 1952 года.

За чудовищностью пропагандистского сопровождения самое известное, самое гнусное со сталинских дел, "Дело врачей", очень напоминает кампанию лжи и пропаганды, которая обслуживает сегодня войну в Украине.

Кипящая ненависть к украинцам сегодня такая же зверская и дьявольски массовая, как к евреям 1952 года.

Но ведь у тех граждан СССР не было никакой возможности проверить информацию – ни доступа к западным газетам, ни свободного радио, ни телевидения, ни, тем более, интернета. А у этих дебилов все это есть, но они с пеной у рта требуют бомбить и стрелять украинцев, как бешеных собак.

Одно утешает: для Сталина "Дело врачей" стало последним среди его адских деяний.

Для сегодняшнего кремлевского беса война в Украине станет последним преступлением против человечности.

А российский народ будет навеки проклят.

Сергей Лойко, «Фейсбук»

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