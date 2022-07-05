«Хотят попасть на крышу — бьют стекла и взламывают двери» 2 5.07.2022, 15:11

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Один из самых больших домов в «Минск-Мире» подвергается набегу подростков.

Пустые крыши многоэтажек — это то, что всегда привлекало подростков: возраст такой, что хочется забраться повыше, посидеть уединенно. Но вот с доступом к крышам сплошная проблема: и ЖЭСы, и товарищества собственников закрывают, а то и заваривают двери, ведущие на импровизированные террасы. Казалось бы: если заперто — развернись и ступай себе, но отдельные особо упорные компании решают преодолевать (как умеют) все преграды. В общем, не успели мы отойти от детей, которые «вскрывали» «Новую Боровую», как прилетели новости из «Минск-Мира», пишет onliner.by.

О компаниях подростков, которые всеми силами пытаются попасть на крышу жилого дома «Волна», рассказал Филипп.

— Наш дом является знаковым для «Минск-Мира»: самый большой, с интересной архитектурой, а также с собственными террасами на крыше, по которым можно скакать. Поэтому и лезут подростки к нам с самого момента сдачи дома. Разные компании (мальчики, девочки, мальчики с девочками) пытаются попасть на крышу. Некоторых получалось поймать — проводили беседы, объясняли, но, как правило, желание выпендриться перед друзьями сильнее, и они возвращаются снова и снова.

Понятно, что все выходы на крышу закрыты. Но дети не смущаются: бьют окна, взламывают двери: все, чтобы выбраться на террасы. К сожалению, раньше привлечь их к ответственности было сложно — мы не знали, кто именно вандалил. Поэтому на своем этаже я, как специалист по безопасности, установил специальные средства и смог вычислить, кто портит наши двери, — рассказывает Филипп.

Не возводит ли Филипп напраслину на подростков, которые, может, просто приходили к кому-то в гости? Похоже, что нет (хотя не факт, что все злодейства — дело их рук). Минчанин предоставил редакции видеозапись, на которой трое парней, пока едут в лифте, бурно обсуждают, как будут попадать на крышу (придется ли лезть через квартиру) и что им предстоит пройти целый лабиринт, а также воспользоваться «магниткой». «Тут очень усложнили, *** залезешь — тут же элитный дом». Спустя время и попытки, которые не увенчались успехом, они снова появляются в лифте и решают, что придется лезть на другую высотку.

— Знаю, что компании еще появляются в «Сиднее» и «Сочи» — эти дома находятся через дорогу. Светить лица подростков, думаю, пока не стоит: родители, знакомые, друзья узнают их и без этого. Так вот, хотелось бы обратиться к родителям парней: они могут связаться со мной для добровольного возмещения материального ущерба, так как мы, жильцы, так просто это не оставим. Все перемещения подростков тщательно фиксируются и будут переданы в правоохранительные органы, — подчеркивает минчанин.

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