Румас вернулся из России в Минск 5.07.2022, 20:47

Сергей Румас

Экс-премьер ищет работу.

Как стало известно «Нашай Ніве», бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас окончательно вернулся на родину после попыток зацепиться за работу в Лондоне, Киеве и России. Церемониальная должность в Россельхозбанке не соответствует финансовым ожиданиям банкира.

После облавы на друзей и страховочного выезда из Беларуси в феврале 2021-го бывший премьер Сергей Румас успел пожить в Лондоне, Киеве и Москве.

Задержаться в Лондоне у Румаса не вышло, так как найти там приемлемую работу, пусть даже и белорусскому экс-премьеру, проблематично: нужна западная квалификация, знание языков. Туда же добавляется большая цена на проживание и привычка к определенному образу жизни, который не хочется снижать.

После Лондона Румас подался в Киев, где нашел проектную работу. Еще весной 2021-го он говорил «Нашай Ніве», что имеет в Киеве проекты. Вместе с этим он получил должность в Россельхозбанке — стал членом наблюдательного совета. И переехал в Москву.

Но эта должность — церемониальная. Особых зарплат там не платят. Румас жил за счет прежних запасов и, как известно «Нашай Ніве», сейчас он ищет работу в Минске.

Уголовное дело против его друзей и бывших менеджеров Банка развития не затрагивает непосредственно бывшего премьера — он не проходит по ней подозреваемым, хотя в самом начале у него дома и прошел обыск.

Закрыто ли дело, «Наша Ніва» не знает.

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