Ударная Авиация ВСУ уничтожила склады боеприпасов и взводные опорные пункты россиян 1 6.07.2022, 7:33

3,576

Атаки произошли на нескольких стратегических направлениях.

Воздушные силы Украины за сутки уничтожили склады боеприпасов, взводные опорные пункты и ракеты врага.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага.

Силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.

Напомним, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по двум пунктам управления российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».