Ударная Авиация ВСУ уничтожила склады боеприпасов и взводные опорные пункты россиян

Ударная Авиация ВСУ уничтожила склады боеприпасов и взводные опорные пункты россиян1
- 6.07.2022, 7:33
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Атаки произошли на нескольких стратегических направлениях.
Воздушные силы Украины за сутки уничтожили склады боеприпасов, взводные опорные пункты и ракеты врага.
Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.
Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.
5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага.
Силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.
Напомним, украинская авиация нанесла сокрушительные удары по двум пунктам управления российских войск.