Медики назвали продукты, которые помогают сохранить здоровое сердце 1 6.07.2022, 10:41

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Большинство из них — максимально доступны.

На болезни сердца приходится почти треть всех смертей во всем мире, и диета играет важную роль в снижении риска сердечных заболеваний. Самые важные продукты, которые нужно есть для улучшения здоровья сердца назвали специалисты. Об этом пишет Al Araby Al Jadeed.

Листовые овощи

Некоторые исследования обнаружили связь между повышенным потреблением листовой зелени и снижением риска сердечных заболеваний. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и листовая капуста, богаты минералами, антиоксидантами и витаминами, особенно витамином К, который помогает защитить артерии и способствует правильному свертыванию крови. Листовая зелень также богата нитратами, которые, как было показано, снижают кровяное давление и атеросклероз, а также улучшают функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

Цельнозерновые

Исследования показали, что включение в рацион цельнозерновых продуктов, таких как овес, коричневый рис, коричневая мука и лебеда, способствует снижению уровня холестерина в крови и систолического артериального давления, а также снижению риска сердечных заболеваний был связан с 22-процентным снижением риска сердечных заболеваний, в отличие от рафинированных углеводов, высокое потребление которых увеличивает риск ишемической болезни сердца.

Ягоды

Клубника и ежевика богаты важными питательными веществами, которые играют ключевую роль в здоровье сердца. Они богаты антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают от окислительного стресса и воспалений, способствующих развитию сердечных заболеваний. Исследование показало, что ежедневное употребление черники улучшает функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды, что помогает контролировать кровяное давление и свертываемость крови, а также способствует снижению уровня плохого холестерина (ЛПНП) и индекса массы тела.

Авокадо

Авокадо является отличным источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров, которые связаны с более низким уровнем вредного холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний. Авокадо также богат калием, питательным веществом, необходимым для здоровья сердца, так как один авокадо содержит 975 мг калия, что составляет около 28 процентов от рекомендуемой дневной нормы.

Жирная рыба и рыбий жир

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и тунец, богата омега-3 жирными кислотами, которые играют защитную роль, защищая от сердечно-сосудистых заболеваний и аритмии. Исследования показали, что длительное потребление рыбы связано с более низким уровнем общего холестерина, триглицеридов, уровня сахара в крови натощак и систолического артериального давления.

Еще одним вариантом получения жирных кислот омега-3 является рыбий жир. Добавки с рыбьим жиром снижают уровень триглицеридов в крови, улучшают работу артерий и снижают кровяное давление.

Грецкий орех

Грецкие орехи являются отличным источником клетчатки и микроэлементов, таких как магний, медь и марганец, и исследования показывают, что включение в рацион нескольких порций грецких орехов может помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить общий и плохой холестерин.

Темный шоколад

Темный шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые способствуют здоровью сердца, и исследования показали, что употребление шоколада, содержащего 70 процентов какао, по крайней мере в умеренных количествах (менее 6 порций в неделю), может снизить риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, болезни сердца, сахарный диабет;

Чеснок

Чеснок содержит соединение под названием аллицин, которое помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина и предотвратить образование тромбов. Одно исследование показало, что прием чесночного экстракта в дозах 600-1500 мг в день в течение 24 недель был столь же эффективен в снижении артериального давления, как и лекарства, отпускаемые по рецепту.

Оливковое масло

Оливковое масло богато антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, которые, согласно исследованиям, предотвращают высокое кровяное давление и снижают риск сердечных заболеваний. Исследования показали, что у тех, кто регулярно ел оливковое масло, риск сердечных заболеваний был на 35% ниже, чем у тех, кто зависел от других масел.

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