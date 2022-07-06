Суд по иску попавших в «ловушку» клиентов «Альфа-Банка» сделали закрытым 6.07.2022, 11:37

Что известно по этой истории?

В Минске в суде Советского района продолжается суд по иску клиентов «Альфа-Банка» к этому финучреждению. Их претензия — нарушение прав потребителей. Клиенты банка пользовались услугой доверительного управления, а теперь не могут вывести свои средства. 5 июля рассмотрение этого дела в суде сделали закрытым по просьбе финучреждения, пишет издание Officelife.

Напомним, в конце марта «Альфа-Банк» остановил операции по счетам доверительного управления. «Мы получили официальное уведомление от большинства наших брокеров (Великобритания, страны ЕС) о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего „Альфа-Банк“ в связи с санкционными ограничениями, введенными данными странами», — сообщал банк.

Эта услуга предполагает помощь за определенную комиссию в инвестировании денег — выбрать варианты, куда вложить средства, найти баланс между риском и доходностью. Средства могут направить, к примеру, в акции иностранных компаний или биржевых фондов, еврооблигации. При этом деньги клиента могут вкладываться как в белорусские ценные бумаги, так и в иностранные.

В финучреждении уточняли, что доступ к активам клиентов будет возможен после снятия введенных ограничений. Однако на сегодня клиенты по-прежнему не могут вывести вложенные средства через доверительное управление. Некоторые из них обратились в суд.

Про какие суммы идет речь

Как пишет Officelife, до того как слушание дела закрыли, клиенты банка рассказывали про суммы исков. Некоторые из них выросли. Изначально девять истцов пытались возместить через суд от 7 тыс. до 27 тыс. долларов. Тогда при расчете цены иска учитывали стоимость активов на 10-й день после обращения в банк о расторжении договора. На такой срок ориентировались, полагая, что к этому моменту их активы будут проданы.

После первого заседания истцы обсуждали, что логичнее было бы оценить акции на момент покупки: в таком случае не будет расхождения по стоимости, ведь за бумаги уплачена конкретная сумма. Неизвестно, решился ли кто-то именно так пересчитать суммы иска, ведь они бы точно получились заметно выше: акции многих компаний за последнее время заметно потеряли в цене. До закрытия заседания представитель истцов лишь отметил, что, к примеру, ущерб одного из клиентов пересчитали, уточнив дату расторжения договора с банком. В итоге за поворотный момент приняли не 10-й день после обращения, а дату, указанную в официальном ответе банка.

Кроме того, один из участников спора официально отказался от иска в российских рублях, так как деньги уже разблокированы и выведены на банковский счет. Речь шла о 600 тыс. российских рублей (около 28 тысяч белорусских рублей). Напомним, 5 июня «Альфа-Банк» возобновил для клиентов доступ на Московскую биржу и заявил, что они могут среди прочего покупать акции российских компаний. Однако это не решает вопрос с размещенными ранее средствами вне России.

Другие подробности пока не раскрываются. Как и на первом заседании, представители «Альфа-Банка» попросили закрыть суд, сославшись на то, что будут разглашены данные о брокерах и клиентах. Истцы заявили, что не против разглашения информации по своим активам. Но если на первом заседании судья пришел к выводу, что сведения, которые раскрывают во время суда, — это банковская тайна, что не может быть поводом закрывать слушание, то сейчас ходатайство «Альфа-Банка» удовлетворили.

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