Гроза командных пунктов РФ: как американские HIMARS добавили эффективности новой тактике ВСУ 6.07.2022, 13:16

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Супер-оружие успело зарекомендовать себя фронте.

Прошло менее двух недель с тех пор, как в Украину были доставлены первые реактивные системы залпового огня HIMARS, но эти американские РСЗО уже помогли украинским защитникам осуществить серию эффективных атак и даже стали опорой новой тактики ВСУ.

НВ рассказывает о том, почему давно ожидаемые на фронте HIMARS оправдали главные надежды украинских военных.

Что такое HIMARS и почему Украина добивалась поставок подобных РСЗО

HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) — американская реактивная система залпового огня, которая базируется на колесном шасси. Это современная система РСЗО: ее разрабатывали с середины 90-х, а в армии США HIMARS встали в строй с 2005 года. В боевых действиях такие системы были впервые применены летом 2007 года в Ираке.

Украина долгое время добивалась от западных партнеров поставок РСЗО, чтобы хотя бы отчасти компенсировать значительный перевес российской армии в артиллерии и наносить удары в тыл врага, нарушая его логистику и поражая запасы боеприпасов.

Как ранее писал НВ со ссылкой на оценку итальянского военного эксперта Томаса Тейнера, HIMARS имеют целый ряд преимуществ перед российскими РСЗО, такими как Ураган и Смерч.

Главная причина — американские системы на десятилетия опережают советские системы с точки зрения технологий. К примеру, Ураган и Смерч используют оптические прицелы. Солдаты, управляющие системами, должны вручную подготавливать РСЗО к стрельбе — на это в среднем уходит около 10−12 минут. Устаревшая схема прицеливания также означает, что страдает точность Ураганов и Смерчей. «Когда Смерч выпускает свои 12 ракет, круговое вероятное отклонение составляет 170 метров. Это означает, что только половина ракет падают в радиусе 170 метров от фактической цели… остальные идут еще дальше», — пояснял Тейнер.

Круговое вероятное отклонение американских HIMARS составляет всего 5 метров, поскольку они используют ракеты с GPS-наведением.

Еще один важный аспект — перезарядка. На то, чтобы сменить заряды в Урагане, россиянам нужно около 20 минут; перезарядка 12 ракет в Смерче занимает приблизительно 40 минут. То есть россиянам требуется около часа, чтобы развернуть систему, зарядить ее, прицелиться и выпустить снаряды.

Перезарядка HIMARS занимает до 10 минут — за счет того, что военным не нужно вручную загружать каждую ракету в систему — она использует предварительно загруженные ракетные блоки. Пока система наводится, ведет стрельбу и меняет дислокацию, грузовик отправляется за дополнительными блоками, что позволяет намного быстрее и эффективнее использовать РСЗО.

Американские системы также отличаются большей мобильностью, могут быстро отработать по цели и моментально сменить дислокацию.

Основные технические характеристики РСЗО HIMARS:

Масса — 11 000 кг

Скорость — 85 км/ч

Запас хода 480 — км

Основное вооружение — 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS

Длина — 7 м, ширина — 2,4 м, высота — 3,2 м

Экипаж — 3 человека (оператор, водитель и командир расчета)

Калибр — 227 мм

Скорострельность в минуту — можно делать 1, 2, 3 выстрела либо запускать сразу все 6 ракет

Прицельная дальность — от 2 до 300 км (хотя Украине не предоставляются снаряды для максимального радиуса поражения).

«Жаркое лето для оккупантов»: как HIMARS работают на фронте в Украине

1 июня 2022 года президент США Джо Байден впервые подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает РСЗО HIMARS и снаряды к ним. Тогда речь шла о предоставлении ВСУ четырех систем, а сроку обучения украинских экипажей оценивался в несколько недель.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил о том, что первые системы HIMARS уже доставлены в Украину. «Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — написал он тогда в Twitter. В тот же день США объявили, что к середине июля в Украину будут поставлены еще четыре РСЗО HIMARS. А в новом пакете помощи на сумму 820 млн долларов, о котором Пентагон объявил 1 июля, есть и дополнительные боеприпасы для этих РСЗО.

Тем временем с фронта стало поступать все больше сведений и видеосвидетельств о том, как HIMARS помогают ВСУ выполнять важнейшие задачи на главных участках фронта.

24 июня видео первого применения реактивных систем залпового огня HIMARS в Украине опубликовал волонтер Павел Нарожный, не уточнив его локацию.

Тогда же, 24 июня, Сухопутные войска ВСУ в собственном видео наглядно продемонстрировали, в чем заключается главное отличие HIMARS от советских Градов и Ураганов.

HIMARS с поразительной точностью наносит удары по каждой из заданных целей, тогда как российские РСЗО советских времен способны вести лишь огонь по примерно заданной площади.

25 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первое официальное видео использования HIMARS в Украине.

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской, территории», — написал Залужный в Facebook, развеяв более ранние опасения американской стороны, что Украина может использовать подобное вооружения для ударов по РФ.

26 июня украинские показали, как в результате применения HIMARS были успешно поражены два командных пункта российской армии. Тогда ВСУ удалось уничтожить много техники и живой силы оккупантов.

Первой из этих двух целей был командный пункт в Изюме Харьковской области, принадлежавший 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (обычно базируется в Воронеже).

Второй целью был передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

4 июля Генштаб ВСУ продемонстрировал работу американских РСЗО уже на Запорожском направлении. «Красиво, быстро, точно», — оценили эффективность HIMARS украинские военные.

Наконец, 5 июля украинские военные показали процесс быстрой перезарядки HIMARS и рассказали о невероятной точности системы.

На видео, опубликованном в Telegram-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, военнослужащий ВСУ рассказывает, что установка одного боекомплект из шести ракет занимает менее 10 минут. РСЗО работает в любое время суток и при любых погодных условиях.

По его словам, о точности ударов системы может свидетельствовать тот факт, что если первая ракета HIMARS пробивает дыру в здании, то вторая может влететь в этот же проем.

Украинский военный пояснил, что сейчас ВСУ используют HIMARS для уничтожения самых важных объектов, включая склады с боеприпасами и пункты управления армии РФ.

«Это как Жигули и Мерседес», — сравнил военнослужащий эффективность американской РСЗО по сравнению с устаревшими советскими системами.

Подтверждая слова украинских военных о том, что американские РСЗО способны работать в любое время суток, Генштаб ВСУ опубликовал видео ночной работы HIMARS.

«А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще», — говорится в подписи к видео.

Как оценивают эффективность HIMARS украинские и западные военные эксперты

Ракетные системы HIMARS наряду с другим дальнобойным оружием, которое Украина получает от западных союзников, помогают ВСУ изменить тактику ведения войны, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

«Я бы назвал эту тактику очень специфическим термином — полноценно заработала украинская стальная молотилка. То есть имеется неизмеримое количество их материала, имею в виду склады с боеприпасами. Поверьте, это десятки тысяч тонн в измерении всей РФ. <...> Но у Украины появились высокоточные жернова, которые могут перемалывать эти склады с боеприпасами», — отметил Черник.

Подобными точными ударами Украина снижает возможности огневого воздействия РФ, ведь «нет снарядов — нет нанесения тяжелых артиллерийских ударов».

«Это правильная стратегия и тактика, потому что вести охоту за отдельными дивизионами довольно сложно и затратно — все движимое, никто на месте не стоит. Неважно, какая артиллерия — прицепная, колесная, гусеничная или она на автомобильном шасси: залп совершили — переместились, залп совершили — переместились. Точно так же и мы действуем. И наконец есть средства, чтобы [уничтожать] их боекомплекты на больших расстояниях», — объяснил Черник.

Ссылаясь на оценки украинских военных, которые работают на фронте с РСЗО HIMARS, американская газета Wall Street Journal в недавнем репортаже написала, что эти системы «уже меняют баланс сил в ожесточенной артиллерийской дуэли с российскими войсками».

Как рассказал The Wall Street Journal член одного из экипажей этих РСЗО лейтенант Коваль, эффективность системы проявилась уже в одном из первых ударов по штабу ВС РФ во временно оккупированном Изюме Харьковской области.

В результате удара HIMARS были ликвидированы 17 российских военных, в том числе полковник и два майора, а еще около 20 получили ранения.

Кроме того, на сегодняшний день на счету американских РСЗО также уничтожение казармы с большим количеством солдат противника и склада с боеприпасами в Зимогорье (Луганская область)

*Reportedly* one of the first victims of US-supplied Ukrainian M142 HIMARS MRLs, a Russian base in Donbas after being struck by HIMARS’s guided rockets.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/3v8A7SsfVk — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 25, 2022

«Мы мечтаем иметь боеприпасы большей дальности для HIMARS, чтобы поражать более важные цели», — поделился Коваль. Он также рассказал, что украинские экипажи работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками.

Если же используются одновременно сразу несколько машин, то только с разных позиций.

Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team, в интервью Радио НВ поделился наблюдениями военных аналитиков, которые подтверждают все более активное применение HIMARS на фронте. По его словам, это показал и недавний пример удара по аэродрому оккупированного Мелитополя.

«Там жители насчитали до 18 взрывов, что дает основания полагать, что были применены до трех пакетов HIMARS, — отметил Михайлов. — И как мы видим на карте NASA, показывающей именно места пожаров, эти удары были нанесены именно по аэродрому, где, как говорил мэр Мелитополя и также свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные журналистами, сейчас расположена большая российская база. И именно эта база и была поражена, и как также пишут на пророссийских форумах, в больницах Мелитополя большое количество раненых. И она даже закрыта. Пройти туда сейчас нельзя».

Михайлов назвал этот удар «очень результативным» и напомнил, что в Великобритании украинские экипажи уже тренируются на системах залпового огня М-270, которые добавят эффективности ВСУ вместе с HIMARS.

«Я напоминаю, [РСЗО М-270] - это такой большой брат HIMARS. У него 12 ракетных залпов. В отличие от HIMARS, он на гусеничном шасси, что может давать некоторое преимущество, если война затянется до осени. И это очень мощное оружие. Также они тренируются на L-119. Это не столь мощная пушка, но они могут применяться именно для поражения позиций пехоты врага», — отметил аналитик Conflict Intelligence Team.

По его словам, если мощные 155-миллиметровые средства, такие как М-777 и Panzerhaubitze 2000 сейчас применяются в первую очередь для контрбатарейной борьбы, для сведения на нет российского преимущества в количестве складов артиллерии, «то именно эти пушки L-119 могут применяться. в первую очередь, именно по передовым позициям россиян».

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