Мышеловка для Путина закрывается Олена Степова

6.07.2022, 15:25

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фото: EPA

Шоу будет неплохое.

Когда-нибудь, через 10-20 лет, после "черного вторника", "черного августа", "черного ноября", в общем, после всех дефолтов, расстрелов, революций, бунтов, голода и других тихих бурлений на остатках российского гетто назреет вопрос "за что, почему, как и кто виноват".

Скажу так, ответить они на него не смогут, но шоу будет неплохое.

Так в 90-е тихо под телевизионные шоу с разрешенным уровнем демократии, бомондом выносили в массы информационный мусор, чтобы шумел в голове плебса, создавал там видимость ветра перемен, в общем, давал надежду на новое светлое будущее, а партэлиты по-тихому, пилили имущество, деньги, яхты, дома, заводы. Плебс кушал информационные марафоны и млел от "правды" про Ленина-гриба, Сталина, Керенского, мечтал про возвращение "белой гвардии", корнетов, юнкеров, балов и еды. Банальной еды, которой тогда на россии не хватало. Лихие коммунистические партократы, переобувшись и перекрасившись в цвета демократов снова вели народ в светлое завтра, забыв сообщить куда же делось то светлое завтра, куда как бы шли 70 лет и три года.

То же самое будет и по полному закрытию россии в гетто, полному вырезанию ее из цивилизованного мира и полному ее обескровливанию, в сфере экономики, производства и развития.

Технологический тупик, более похожий на технологическое фиаско, ждет все сектора российской жизни. Экономический тупик, обязательно придет после "отрицательного роста экономики".

Нет, сначала россияне будут твердо и уверенно говорить, что это такая стратегия, все закрыть и всех разорить, назло Западу и Украине. Потом будут сомневаться, насколько сильно они сделали назло Западу и Украине, может что-то упустили и нужно добавить "отрицательного развития". Потом на кухнях начнется перешептывание "а царь-то не настоящий", так как на кухнях из еды будут только тараканы, ведь даже любую россиянами кильку-мойву, на россии больше не ловят. Нет там рыбного промысла. Был да весь вышел.

Сейчас санкции бьют в основном по технологическому сектору. Стал автопром, металлопрокат, сборка различных агрегатов, стиралок, утюгов и чайников. Тихо замирает военная отрасль. Весь аналоговнетный военпром россии завязан на импорте. Нет деталек и программ, "искандер" может упасть на Белгород, хотя рифмуется Магадан, но и туда долетит, не сомневайтесь.

Следом становится промышленно-потребительский сектор. Ну, конечно же, какой русский не проживет без туалетной бумаги, без туалета – то они живут все это время. И без гвоздей проживут. И без стоматологии, хирургии, и даже без еды, есть же исконно русские - боярышник, лапти, щи, кувалда.

Сейчас россия и кремль начали серию попыток держать красивую мину при плохой игре, все равно. Теле-шоу завалены страхами "Украина будет нас бомбить", обещаниями "вот-вот победим", и красивой картинкой "завтра откроем стопятсот заводов, еще лучше, чем в Америке".

Какая-то часть россиян в это верит, так как их просто не коснулись санкции. Но, большая часть уже верит со скрипом. Вроде, как в голове приклеено "великая страна-лучшая армия-всех победим-можем повторить", но зарплаты упали, рубль отрицательно взлетел, доллар отрицательно "упал" на фоне рубля, цены отрицательно не нравятся россиянам.

Пока все, что начало происходить с экономикой России, не пугает ее жителей.

"Да мы попу лопухом, ха-ха на санкции, да мы, да нас"… звучат ровно до момента увольнения с предприятия. Как только у плебса заканчивается туалетная бумага, он на публику рассказывает о пользе лопуха, а сам бежит искать блат. Очереди. Номерки на руке.

И вот тогда шум на кухне станет громче, вопросов "почему так" станет больше. Сначала будут удерживать все пропагандой "вот-вот", потом страхом, взрывая города, потом массовыми посадками в тюрьмы, потом просто игнорированием, и только потом включат режим самосохранения, "снесут" "башни войны", заломят руки "это не мы, это Путин", заговорят в братстве и единении.

Русские всегда проявляют жест доброй воли там, где им выбивают зубы, отрубают руки, и просто отвешивают затрещины.

Я уверена, как только на России санкции выведут экономику в состояние "пациент скорее мертв, чем жив", начнется шоу с заламыванием рук "это не мы, это культ личности путина", и поиск виновных "назначат виновными журналистов за разжигание, ну и пару мертвых военных-политиков, включая путина", и поиск "мы же один народ", и попытка вызвать жалость и даже поиск исторической справедливости, историческое, моральное самоедство и самокопание либералов и не таких русских, и вот это, пожалуй, будет самый интересный из всех вопросов, ну, с позиции зрелищности, не более. Ведь русские никогда не найдут в себе смелости задать себе и публично ответить на самый главный вопрос: почему они все время хотят войны, убивать, и ненавидеть.

Поэтому вернемся к делам насущным, то есть санкциям.

Да, очень хочется злобно написать, эх, если бы мир увидел войну в… а вот какой год написать? — войну в Армении, Грузии, Чечне, в Украине? Но, но и тысячу раз "но". Такой он этот мир, своя рубашка ближе к телу, а симулякры давно заменили реальность. Поэтому мир сидел частично на газовой российской игле, частично на алмазах, нефти, и страхе, что там на России реально аналоговнетное оружие, круче, чем у Господа Бога.

То, что сделала Украина своим сопротивлением, это сложно описать. Скажу так, она подошла к красивому, импозантному мужчине, который держал в руках цветы дамам, мороженное детям и сорвала с него маску. Под маской дамы увидели страшное, перекошенное олигофренией и ненавистью лицо насильника, педофила и маньяка, и срочно стали уводить детей с детской площадки.

Да, если бы санкции на Россию наложили всем миром еще 10, 20 лет назад, ее бы уже не было. Даже, если бы мир не боялся русского "медведя" и реальные, мощные политико-экономические санкции ввели бы в 2014-м, за Крым, Донбасс, этого этапа войны бы не было, у России на него уже бы не было ресурсов. Поэтому, с одной стороны, санкции — это умерщвление больного, полоумного, агрессивного зверя.

Знаете, в 2014-м году я была уверена в том, что будет масштабная война, если не с нами, с Украиной, то со странами Балтии, Польшей, Германией. Эта милитари-истерия, которую там разожгли в населении, должна была куда-то привести, выстрелить. Вот только мало кто понимал, не только в мире, и в Украине, хотя мы ближе всех и видела, как живет "процветающая" аналоговнетия, что война, любая война, нужна путину, чтобы скрыть от россиян то, куда он дел их деньги.

И Путин был уверен в победе, и что мародерство и рост благосостояния россиян за счет экономики и ресурсов Украине, спишут все вопросы "а где наше", ведь победителей не судят.

Россия-нищая страна. Как и СССР был нищей страной и главным достоинством или даже счастьем каждого советского человека было то, что он не знал, как по-настоящему можно жить.

"Везде еще хуже, чем у нас" — любимы нарратив советских людей, успокаивающих себя тем, что сегодня в очереди им не хватило синего мяса дохлой курицы.

Думаю, вы обратили внимание, как удивлены российские мародеры, когда видят Украину, ведь им вбили в головы, что мы живем хуже, чем они.

И вот, наконец-то, санкции заработали. Медленно, как нам кажется, но это экономика и геополитика, здесь быстро не работает. Есть запасы ресурсов, склады, есть все же внутренний продукт. Но, поверьте, то, что уже наблюдается на России, это прекрасно. И как только мир признает путина террористом номер один, а Россию страной террористом, как санкции превратятся в один огромный поток оттока всех компаний, инвесторов из россии, ведь никто в мире не будет торговать или даже разговаривать с "Усама бен Путин".

И тогда мышеловка закроется. Маленькое, нищее, голодное, не мытое гетто. Построенное руками самих россиян. Уверена, что в уже не далеком будущем, когда российский питекантроп будет лаптями хлебать щи из борщевика, и вспоминать, как же круто он жил до "украинского вопроса", ненавидеть условный "загнивающий" Запад и верить, что вот-вот придет его светлое раисиянское будущее, все же поднимается вопрос роль путина в умерщвлении России. Ну, не смогут русские по-другому. Виновного в том, что лаптями хлебать будет не чего, все равно будут искать.

Естественно, виновным никогда не будет русский народ, жертвенный аки святой странник.

Это не он, вы что, это кто-то, ему, о, культ личности! А Путин точно умер, да? — это он виноват, зуб даем, точно Путин, ату его, а русский народ, он же беззлобное, безхрибетное, безхитросное. Вот, смотрите, у нас даже классики писали — "пошел мужик и выполнил приказ барыни, утопил лучшего друга, даже бунтовать не стал, вот какие мы послушные, из нас хоть веревки вей, вот Путин и вил, а мы что, мы ничто".

Да-да, будет снова культ личности, будут поиски врагов российского народа, будут стучать в грудь, доказывая, что всегда были против политики путина.

Не верите? А посмотрите на Стрелкова-Гиркина. Идеальный пример. Он и за войну, и за царя, и за империю, за и победу над Западом, и за путина, но нет. "Кремлевские карлики", которыми Гиркин величает путина-шойгунистов, это вот оттуда, из "культа личности" и первых маячков в поисковой операции "найди виновного".

И как только на россии пойдет раскол среди военщины, кремлевщины, — а он пойдет, русский патриотизм заканчивается на вопросе холодильника, чем меньше в холодильнике еды, тем меньше у русских любви к родине, — Гиркин встанет во главе поисковых отрядов новых врагов народа, которых будут пачками расстреливать, обвиняя в том, что Россия нищая, голодная, экономически и политически разбитая, стоит перед выбором жить или исчезнуть в анналах истории.

Уже сейчас на России "элиты" тихо шепчутся о том, как зарабатывать (читай грабить бюджет), если денег все меньше и меньше. И чем больше будут работать санкции, чем меньше на России будет денег (я имею в виду не массу, а ценность), а это значит, что у российского народа будет еще меньше еды в холодильнике, а у российского чиновника, меньше возможности украсть у российского народа.

К сожалению, сейчас война с Украиной, странами Балтии, Польшей, единственное, где россияне смогут зарабатывать и там на россии все это понимают. Но, не понимают главного, советский военпром, который россия уже распаковала взамен сожженных в полях Украины аналоговнетных танков, тоже закончится, а вот помощь Антипутинской коалиции — нет!

И санкции будут только нарастать до полного эмбарго всего, что носит название "маде ин россия". Все больше и больше будет масса безработных, но все меньше и меньше желающих умирать на "спецоперации". Все больше и больше будет закрытых заводов. Все больше и больше в магазинах будет одинаковых полок с одинаковым никому не нужным товаром.

Все больше и больше будет вопросов, "а как же мы, Россия, страна нефти-газа-алмазов, борясь с "западной агрессией" держали все в импорте от телефонов до золотовалютных резервов страны в полной зависимости от этого самого "запада". Этот вопрос уже муссируют у Гиркина, то есть имперская военщина держит зуб на путинистов-олигархистов.

И, когда в холодильнике закончится не только дохлая мышь, но и фреон, россияне спросят за национальную экономику, и за то, как в нищей стране, где у населения нет доступа к туалету, столько долларовых миллиардеров, и почему в бессмысленной и беспощадной войне положили столько русских, и поймут, как это жить глядя, как в СССР, через условное, но такое непробиваемое "стекло" на то, как живут люди среди благ цивилизации …

Поэтому начну подсказывать россиянам темы для раздумий просто сейчас.

Наверное, стоит начать с так любимой темы "заговоры мирового зля против России", вот эти все массоны-поссоны и прочее. Знаете, не устану повторять, если бы я, будучи главой государства, решила уничтожить страну, нацию, стереть ее из памяти и мировой истории, я бы действовала, как Путин.

Когда-нибудь его гениальную стратегию уничтожения недоразвалившейся советской империи будут изучать политологи. Лучше, чем убил Россию Путин, ее бы не убил никто.

И вот с этой стороны, поведение России, россиян, путина, их стремление к мировой изоляции, к санкциям – а ведь россияне, включая путина понимали, что их агрессия рано или поздно будет остановлена, они будут наказаны и санкции будет не то, что неизбежны, а губительны. Понадеялись на ранее безнаказанные действия? Русский авось пронесет? – если честно, как-то все равно, но вот с этой позиции, санкции — это самоубийство россиян, так как осознавая их неизбежность, они все равно к ним стремились.

И вот сейчас наконец-то мы будем наблюдать красивую картинку, как режутся российские вены, жилы, сухожилья, мышцы, как отмирают ее органы, как перестают работать почки, печень, ну, а потом и сердце. За мозг не пишу, этот орган давно атрофирован у россииян.

Новости из мировой "хирургии": "В Литве начались работы по демонтажу железнодорожных путей на линиях Медининкай-Тракай-Пренай-Мариямполе-Кибартай, Шилуте-Пагегяй и Тауране-Пагегяй. Решение было принято министерством транспорта республики ввиду нецелесообразности использования магистрали, так как после вступления в силу санкционного пакета на россию по этой магистрали не будет поставляться ничего.

"Содержание железнодорожного полотна, а все эти линии электрифицированы, требует затрат. Сами же пути абсолютно не нужны Литве, а обслуживали исключительно интересы Калининграда. Ранее государство получало от их эксплуатации экономическую выгоду, но в связи с прекращением транзита необходимость функционирования этих веток железной дороги отпала. Жители населенных пунктов могут воспользоваться автомобильным транспортом", – прокомментировал начало работ глава Минтранса Миндаугас Манджейка.

В качестве рабочей силы при демонтаже путей Литва приглашает граждан Украины, беженцев, осевших в стране и нуждающихся в работе.

"Беженцы из Украины нуждаются в работе, также они очень мотивированы в этом вопросе", – добавил министр".

Так вот, когда полностью закроется железный занавес, когда на России не будет ресурсов, чтобы делать самолеты-танки-корабли, когда ее народ будет интересовать только один вопрос, съесть соседа пока он не съел тебя, мы тихо сядем, нальем себе крымского вина, нарежем закарпатского сыра, разломим плиточку украинского шоколада, окунемся в запах краснощеких сумских яблок, волынской черники, донбасских абрикос, черкасского меда и пожелаем России счастливых голодных игр, а потом по старой украинской традиции устроим баталии, споря, чем же были санкции: умерщвлением больного полоумного зверя или все же самоубийством российской федерации. И это будет прекрасное время!

Олена Степова, «Обозреватель»

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