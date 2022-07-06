Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили склад с боеприпасами и топливом в оккупированном Донецке 2 6.07.2022, 15:33

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Над городом поднимается огромный столб дыма.

В донецком микрорайоне Азотный загорелся и взрывается временный склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

"В Донецке, в микрорайоне Азотный, точным даром уничтожена временная перевалочная база БК и ГСМ, которую наспех оборудовали банановые макаки под бестолковым руководством москалей, поскольку нужно было спасать и распихивать по городу боеприпасы, по которым еще не прилетело. Все было сделано в спешке и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "пристального глаза", который сообщил дяде "Ленд Лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен. Звуки от разрывающихся боеприпасов слышны вдали от места пожара", - пишут в комментарии к видео авторы публикации.

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