Российский оккупант самоликвидировался на съемках постановочного сюжета 3 6.07.2022, 18:11

2,872

Видеофакт.

В сети опубликованы кадры самоликвидации оккупанта, участвовавшего в постановочных съемках российских пропагандистов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи российский оккупант по команде оператора начинает стрелять в боевую машину похожую на комплекс С-300 и в момент выстрела раздается мощный взрыв и огненный вал достигает стрелка.

Название постановочного ролика - «Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300». Пропагандисты утверждают, что на съемках «никто из бойцов не пострадал», но авторы поста сообщают, что оккупант самоликвидировался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».