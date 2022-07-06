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Российский оккупант самоликвидировался на съемках постановочного сюжета

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  • 6.07.2022, 18:11
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Российский оккупант самоликвидировался на съемках постановочного сюжета

Видеофакт.

В сети опубликованы кадры самоликвидации оккупанта, участвовавшего в постановочных съемках российских пропагандистов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи российский оккупант по команде оператора начинает стрелять в боевую машину похожую на комплекс С-300 и в момент выстрела раздается мощный взрыв и огненный вал достигает стрелка.

Название постановочного ролика - «Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300». Пропагандисты утверждают, что на съемках «никто из бойцов не пострадал», но авторы поста сообщают, что оккупант самоликвидировался.

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