Бывший «депутат Независимости» Маркевич попал в больницу, не досидев 10 суток 6.07.2022, 20:15

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Николай Маркевич

59-летнего Николая Маркевича задержали 21 июня в Гродно.

Журналист и бывший депутат Верховного Совета 12-го созыва Николай Маркевич не смог отбыть наложенный на него 10-суточный административный арест полностью, так как попал в больницу за день до конца срока, сообщила инициатива «Право имеют».

59-летнего Маркевича задержали 21 июня в Гродно. Позже его осудили на 10 суток за некий репост. Однако полностью срока он не отбыл, так как попал в больницу.

Николай Маркевич — один из депутатов оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва (1990—1995). В 1995 году он был участником голодовки депутатов Верховного Совета, организованной в знак протеста о проведении референдума по вопросам изменения государственной символики и введения государственного двуязычия. Впоследствии был одним из основателей и главным редактором гродненской газеты «Пагоня», в 2002 году его осудили на два года ограничения свободы за клевету на Лукашенко.

В последнее время Маркевич занимался пассажирскими перевозками в фирме «Класс-Тур».

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