Белорус выкупил и передал в музей рукопись «Ладдзі роспачы» Короткевича 4 7.07.2022, 7:54

2,328

Оригинал знаменитой повести нашелся у обычного дальнобойщика.

Оригинал произведения Владимира Короткевича сейчас находится в Музее истории белорусской литературы. Журналисты «Нашай Нiвы» поговорили с минчанином Евгением Бондарчиком и узнали, как он нашел рукопись Короткевича и почему историк по образованию решил стать парикмахером.

«Ладдзю роспачы» мужчина выкупил в конце прошлого года. Рассказывает о поисках:

«Мой знакомый, который занимается белорусской культурой, сказал, что такая рукопись есть. Но он не знал, в каком месте точно. Сама рукопись была потеряна на какое-то время. Как выяснилось позже, она попала в ненадежные руки. Человек вывез ее за город и оставил в частном доме у дальнобойщика».

Евгений со своим знакомым собрал деньги, чтобы выкупить рукопись Владимира Короткевича. Точную сумму, которую им пришлось заплатить, мужчина не называет. Говорит, что она была небольшой.

«Человек, у которого была рукопись, не признавался, что имеет ее. Но через какое-то время все же согласился отдать за деньги. Я ни минуту не сомневался, сразу согласился выкупить.

Думаю, что если бы он изначально знал, сколько мы дадим, то ее бы не принес. У нас была маленькая сумма.

Тот человек не был осведомлен в белорусской культуре. Он просто знал, что это Короткевич. И, возможно, ждал каких-то лучших времен или удачных обстоятельств, чтобы рукопись продать», — объясняет он.

Сейчас рукопись Короткевича находится в Музее истории белорусской литературы. «Сказали, что это один из самых значимых экспонатов», — добавляет мужчина.

Вообще поиск и сбор культурных ценностей — это хобби Евгения. Его бабушка и дедушка собирали книги, и он тоже с детства этим заинтересовался. А года три назад углубился в изучение белорусских книг.

Кроме «Ладдзі роспачы» Короткевича, 30-летний Евгений Бондарчик собрал и передал в музей не одну книгу с автографами белорусских авторов, а также фотографии, документы и письма.

«Все это сделано при участии многих людей, которые мне помогали в этом. Из ценных предметов — картины, написанные Арленом Кашкуревичем, Алексеем Марочкиным. Работы были в очень плохом состоянии, с каким-то посторонним запахом полотна. Но я рад, что они оказались в музее. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Ирине Скок, заведующей архивом литературного музея. Она очень тщательно описывала все предметы. И помог проект «Куфар старажытнасцяў», — рассказывает он.

Мыслей взять рукопись в свою личную коллекцию у Евгения не было. Хотя такая коллекция у него есть.

«Там предметы, которые, по моему мнению, не настолько значимы для белорусской культуры. У многих из них нет автографов, подписей, знаковых отметок эпохи. В основном я собираю старые книги.

На мой взгляд, такие предметы можно коллекционировать, а вещи, имеющие значимость культурную, в единичных экземплярах, я считаю, нужно передавать в музей. Призываю всех, кто причастен к какому-то доступу к белорусской культуре, собирать такие вещи».

Две недели назад Евгений переехал в Грузию. В Минске мужчина четыре года работал парикмахером.

На вопрос, почему он, историк по образованию, решил сменить профессию, парень отвечает, что ему хотелось иметь работу, которая всегда будет востребована. Поэтому и пошел на курсы парикмахеров.

«Стричься всем и всегда надо. Стал мужским мастером. Так совпало, что мой парикмахер рассказал мне, что собирается делать курсы, и я решил попробовать. В этой сфере, конечно, курсы дают только общую базу, умеешь ты что-то делать только после года работы.

Открыл с компаньоном свою парикмахерскую эконом-класса в Минске. Она сейчас продолжает работать. Я стараюсь помогать, насколько это возможно. Сам лично я там не работал, мы нанимали людей».

Переезд в Грузию — их совместное с девушкой решение. Подумали, что пока жизнь здесь для них — оптимальный вариант.

«Когда я приехал в Тбилиси, мне сказали, что здесь люди находят своего мастера и ходят к другу. Сложно переманивать клиентов. Я устроился в салон, начал давать рекламу, попросил некоторых знакомых распространить информацию обо мне», — делится он.

В Грузии Евгений также продолжает искать культурные ценности, связанные с Беларусью. Он ходил на местную барахолку, нашел там дореволюционную фотографию солдата, которая была сделана в Гродно.

«Я ее купил, надеюсь, будет еще что-то. Когда вижу здесь старые книги, спрашиваю, есть ли что-то белорусское, но очень редко такое бывает.

Прошу людей, у которых есть какие-то финансовые возможности, заниматься таким делом. Но прежде чем вывозить антиквариант из какой-либо страны, ознакомьтесь с правилами вывоза. Обычно антиквариатом считаются предметы, имеющие возраст старше 50 лет», — добавляет парень.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».