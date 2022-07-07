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Теробороновцы с боем захватили БМП-3 прямо под носом у врага

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  • 7.07.2022, 8:02
  • 3,646
Теробороновцы с боем захватили БМП-3 прямо под носом у врага

Яркое видео.

Украинские защитники уже 134 дня поражают весь мир своим мужеством и мастерством. Недавно бойцы терробороны захватили российскую БМП-3 прямо под носом у врага.

Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.

Трофейную технику завоевали бойцы одного из подразделений Днепропетровской территориальной обороны. Они поделились мощным видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на технике, разрисованной символами российских преступлений в Украине, развевается украинский флаг. Украинские защитники уже успели с ветерком прокатиться на добытом трофее.

Заметим, что боевую машину пехоты русские солдаты оставили в зоне своей видимости. Однако это не помешало отважным украинцам захватить ее.

«Бойцы одного из подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили заброшенную вражескую БМП-3 в непосредственной зоне видимости врага. С боем, из-под минометного и танкового обстрела», – говорится в сообщении.

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