Теробороновцы с боем захватили БМП-3 прямо под носом у врага

Теробороновцы с боем захватили БМП-3 прямо под носом у врага2
- 7.07.2022, 8:02
- 3,646
Яркое видео.
Украинские защитники уже 134 дня поражают весь мир своим мужеством и мастерством. Недавно бойцы терробороны захватили российскую БМП-3 прямо под носом у врага.
Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.
Трофейную технику завоевали бойцы одного из подразделений Днепропетровской территориальной обороны. Они поделились мощным видео с места происшествия.
На кадрах видно, что на технике, разрисованной символами российских преступлений в Украине, развевается украинский флаг. Украинские защитники уже успели с ветерком прокатиться на добытом трофее.
Заметим, что боевую машину пехоты русские солдаты оставили в зоне своей видимости. Однако это не помешало отважным украинцам захватить ее.
«Бойцы одного из подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили заброшенную вражескую БМП-3 в непосредственной зоне видимости врага. С боем, из-под минометного и танкового обстрела», – говорится в сообщении.