Борислав Береза: Лукашенко должен срочно пройти психиатрическую экспертизу 16 7.07.2022, 8:24

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Борислав Береза

Падение белорусского режима — жизненно важно для Украины.

Только свободная Беларусь не будет создавать опасности и для цивилизованного мира, и для Украины.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза.

— Украинские воины уже 134 дня сдерживают наступление российских оккупантов, весь мир говорит о героизме украинского народа. С каким историческим событием вы бы могли сравнить подвиг украинского народа?

— Подвиг украинского народа уникален сам по себе. Мы хорошо понимаем, что если возьмут Украину — возьмут и Европу. И мир увидит Третью мировую войну в новом варианте, только не нацизм уже, а рашизм. Поэтому подвиг уникален сам по себе. И это подвиг не только каждого человека, но и всего народа вместе взятого. Сегодня останавливают рашистов и воины ВСУ, и волонтеры, и добровольцы, и патриоты из других стран, и все украинцы вместе взятые.

— В последнее время усилилась антиукраинская истерия со стороны Лукашенко. Недавно он заявил о «перехвате украинских ракет над военными объектами Беларуси». Диктатор ищет повода для вступления в войну?

— Лукашенко необходимо срочно пройти психиатрическую экспертизу и начать принимать таблетки, которые ему выпишут. Тогда он сможет избавиться от голосов, которые он слышит, от ракет, которые он видит, а также от бреда, который он несет. Кроме него это никто не видит и не слышит. А если серьезно — ему не нужна причина. В определенный момент, если Лукашенко сломается, не выдержит давления со стороны Путина, он просто будет выполнять все приказы для того, чтобы остаться у власти. Это самое главное для него на сегодняшний день. Удержаться у власти Лукашенко может только на штыках российской армии и своих спецслужб. Это две составляющие его нахождения у власти.

Поэтому сейчас он сдерживается, понимая, что войдя в войну он ускорит свое падение. И не только потому, что это будет катастрофой для Беларуси. Для белорусов, я уже много раз говорил, главная парадигма жизни — это «лишь бы не было войны». Лукашенко нарушит эту составляющую и перейдет в составляющую, которая близка россиянам — «можем повторить». Как только белорусы получат первые сотни и тысячи трупов своих сыновей, братьев, отцов, мужей, — это может привести к таким волнениям, которые сметут не только режим Лукашенко, но и кардинально изменят ситуацию в Беларуси.

Сам Лукашенко это понимает, поэтому оттягивает свое участие в войне до максимума. Он трус, но он прагматичный трус. Лукашенко понимает, что начало войны — это конец его карьеры.

— Перевесит трусость перед собственным народом или боязнь Путина?

— Угроза вступления Беларуси в войну более чем реальна. Но те составляющие части, которые есть у Беларуси сегодня, не могут фактически войти полноценно на территорию Украины. Они будут создавать напряжение, они будут конфликтовать на каких-то точках, определенных местах. Основная задача войск Беларуси — связать резерв, который находится на границе с Беларусью, не дать перебросить его на Донбасс и использовать для контрнаступления на россиян. Это единственная вещь.

Белорусов будут использовать в качестве пушечного мяса. Они будут подходить, их будут расстреливать из пушек, из артиллерии, которые достаточно в больших количествах там находятся. И дальше они будут отступать, опять наступать и опять отступать. Белорусы будут для Путина расходным материалом — ни больше ни меньше. Есть ли такая возможность? Да, есть, угроза существует. Насколько она вероятна? 50 на 50.

— Стоит ли Украине полностью разорвать дипломатические и экономические отношения с режимом Лукашенко?

— Мы должны были давно уже провести зеркальные действия как по отношению к России, так и в отношении лукашенковской Беларуси. Восстановить отношения мы сможем со свободным и независимым государством. То, что сейчас происходит, это лишь какие-то непонятные действия.

Также должно быть введение виз, визового режима, потому что с белорусскими паспортами могут заходить и представители российских спецслужб.

— Если полностью разорвать отношения с режимом Лукашенко, то какой должна быть новая политика Киева по отношению к Беларуси?

— Это не отношения с Беларусью, это отношение к режиму, как и отношение к режиму Путина и Кремля. Беларусь нам сейчас не братское государство, не друг, не партнер и не союзник. Сосед? Да, но в данный момент — вражеский сосед. И это нужно оценивать с точки зрения интересов государства. Мы четко понимаем, что на сегодняшний день режим, управляющий соседним государством, абсолютно враждебен Украине, поэтому и относиться к нему надо как к враждебному режиму. Помощь в падении этого режима жизненно важна для Украины, как и жизненно важно для самой Беларуси. Только свободная Беларусь может спокойно развиваться и не создавать опасности и для цивилизованного мира, и для Украины.

— Насколько реалистичен сценарий создания армии свободной Беларуси на территории Украины?

— Это должны делать сами белорусы, они могут это сделать. Без желания самих белорусов никто ничего делать не будет. Белорусы самостоятельно могут подняться, организоваться и добиться результатов. Играет роль только желание белорусского народа. Именно оно является основополагающим во всех действиях.

Если белорусский народ захочет, у него все получится. Если белорусский народ останется пассивным и готов терпеть рабскую реальность, которую сейчас фактически предлагает Лукашенко и Путин для белорусов, — тогда это их выбор.

— В последнее время между белорусами и украинцами возникает много взаимных упреков и недопониманий. Удастся ли нашим народом все преодолеть и вместе двигаться в сторону Европы?

—Я не обобщаю всех белорусов, помню тех белорусов, которые пускали поезда под откос, белорусов, которые публично выступали против войны, белорусов, которые воюют на стороне Украины, помню всех белорусов, которые помогали в информационном пространстве или на поле боя, те которые не остались безразличными к войне и вторжению России в Украину. Поэтому не надо всех обобщать.

Однако достаточно большое количество белорусов молчаливо поддерживают режим Лукашенко, кто-то из слабости, кто-то из трусости, кто-то из безразличия. У каждого свой резон. Они должны осознать, что они соучастники этого преступления. К сожалению, это так. Да, мы знаем, что в Беларуси народ запуган, замучен, все держится под контролем спецслужб. Фактически там диктатура, но желание быть свободными должно победить у белорусов. И это будет первый шаг к очищению, первый шаг к налаживанию отношений с Украиной.

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