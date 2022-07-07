Леонид Невзлин: Если Путин проиграет войну Украине, его сметет его же население 4 7.07.2022, 11:59

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Леонид Невзлин

У главы Кремля не так много карт в колоде.

Леонид Невзлин, бизнесмен и филантроп, в прошлом — один из руководителей и совладельцев нефтяной компании ЮКОС и член российского Совета Федерации, дал интервью Youtube-проекту «Немецкой волны» «вТРЕНДde». В разговоре с журналистом Константином Эггертом он выразил мнение, что Россию ждет переформатирование:

— Россия для того, чтобы быть страной счастливой, полноценной, обязана распасться. Она должна распасться для того, чтобы снова, так или иначе, в тех или иных частях или ассоциациях, в которых людям будет комфортно жить, воссоединиться. Ведь страна для людей, а не люди для страны».

Леонид Невзлин считает, что если Запад полноценно вступит в войну против России, глава Кремля попросит мира:

— У Путина не так много карт в колоде. Кроме тактической и стратегической ядерной кнопки у него ничего нет. Я не понимаю, зачем нужно рубить хвост кошке по чуть-чуть, ей же больно. Нужно сразу отрубить.

«Отрубание хвоста» — это военная помощь Украине по-настоящему. Закрытие неба и передача Украине такого оружия, которое поможет защитить себя и сможет достать до российской территории так, чтобы Путину мало не показалось.

Если ему этого не хватит, тогда нужно будет переходить к военным действиям НАТО против России и объявлять ему войну. После этого он садится на задницу и просит мира.

«Любой проигрыш Путина является его поражением навсегда. Если он проиграет эту войну (а я надеюсь, что он ее проиграет), его сметет его же население», — заявил Леонид Невзлин.

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