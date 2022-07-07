Лукашенко определил свой конец, разбудив мертвых

Лукашенко определил свой конец, разбудив мертвых13
- Оксана Забужко
- 7.07.2022, 15:03
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Эта война плохо закончится для диктатора.
Я третий день этого не могу понять, так что пусть будет просто фото: Беларусь, Микулишки, кладбище бойцов Армии Краевой, павших здесь в 1944 году в битве с нацистами.
4 июля по приказу Лукашенко это кладбище уничтожено – вспахано тракторами. У меня все время неотвязное подозрение, что вся эта их мордорская война с могилами – неспроста.
Что мы присутствуем при попытках создания какого-то нового демонического культа, что они умышленно "будят мертвых" и что все это "вызов зомби" кончится очень плохо для них самих.
Оксана Забужко, «Фейсбук»