Появилось видео с моментом установки флага Украины на острове Змеиный 3 7.07.2022, 17:26

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Специальные подразделения выполнили задание по зачистке острова.

На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские воины высадились на Змеином впервые после бегства российских военных с острова и установили там флаг Украины.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на флаге была надпись "Помни, русский военный корабль, остров Змеиный — это Украина".

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