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Появилось видео с моментом установки флага Украины на острове Змеиный

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  • 7.07.2022, 17:26
  • 2,140
Появилось видео с моментом установки флага Украины на острове Змеиный

Специальные подразделения выполнили задание по зачистке острова.

На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские воины высадились на Змеином впервые после бегства российских военных с острова и установили там флаг Украины.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на флаге была надпись "Помни, русский военный корабль, остров Змеиный — это Украина". 

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