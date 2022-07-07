Появилось видео с моментом установки флага Украины на острове Змеиный

Появилось видео с моментом установки флага Украины на острове Змеиный3
- 7.07.2022, 17:26
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Специальные подразделения выполнили задание по зачистке острова.
На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный бойцы Вооруженных Сил Украины установили государственный флаг. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские воины высадились на Змеином впервые после бегства российских военных с острова и установили там флаг Украины.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на флаге была надпись "Помни, русский военный корабль, остров Змеиный — это Украина".