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Зеленский поговорил с Джонсоном после того, как тот объявил об отставке

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  • 7.07.2022, 18:38
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Зеленский поговорил с Джонсоном после того, как тот объявил об отставке
архивное фото

О чем говорили политики.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который ранее в этот день объявил о своей отставке.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, Зеленский искренне поблагодарил Джонсона за «решительную и бескомпромиссную» поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и за лидерство в отстаивании интересов нашей страны.

«Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной», — сказал президент Украины.

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронте. Также они обсудили перспективы сотрудничества Украины и Британии, вопросы оборонного взаимодействия и политической поддержки нашей страны, а также разблокировка экспорта зерна из украинских портов.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Джонсон подтвердил неизменную поддержку Британией Украины и подчеркнул, что Соединенное Королевство будет поставлять нашей стране «жизненно важную оборонную помощь» столько, сколько потребуется.

Джонсон также пообещал, что будет работать с партнерами над тем, чтобы попытаться положить конец блокаде зерна в ближайшие недели.

«Премьер-министр закончил разговор, высоко оценив деятельность президента Зеленского, сказав: „Ты герой, тебя все любят“», — сообщают на Даунинг-стрит.

Ранее президент Украины выразил уверенность в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Украины не изменится.

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