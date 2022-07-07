Лукашенко снял с должности двух послов и зампредседателя президиума НАН 7.07.2022, 19:08

Постов лишились послы Румынии и Японии.

Александр Лукашенко освободил от должностей двух послов и заместителя председателя Национальной академии наук. Об этом сообщает его пресс-служба. Указ был подписан 7 июля.

Освобождены от должности:

Заместитель председателя президиума НАН Сергей Килин. Он занимал этот пост с 2014 года;

Посол в Румынии Андрей Гринкевич. Занимал эту должность с 2016 года;

Посол в Японии и по совместительству в Австралийском Союзе и Новой Зеландии Руслан Есин. Занимал эту должность с 2017 года.

Напомним, сегодня у Александра Лукашенко был кадровый день, в том числе он назначил послом в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству Владимира Боровикова.

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