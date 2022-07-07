закрыть
7 июля 2022, четверг, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снял с должности двух послов и зампредседателя президиума НАН

  • 7.07.2022, 19:08
Лукашенко снял с должности двух послов и зампредседателя президиума НАН

Постов лишились послы Румынии и Японии.

Александр Лукашенко освободил от должностей двух послов и заместителя председателя Национальной академии наук. Об этом сообщает его пресс-служба. Указ был подписан 7 июля.

Освобождены от должности:

Заместитель председателя президиума НАН Сергей Килин. Он занимал этот пост с 2014 года;

Посол в Румынии Андрей Гринкевич. Занимал эту должность с 2016 года;

Посол в Японии и по совместительству в Австралийском Союзе и Новой Зеландии Руслан Есин. Занимал эту должность с 2017 года.

Напомним, сегодня у Александра Лукашенко был кадровый день, в том числе он назначил послом в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительству Владимира Боровикова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников