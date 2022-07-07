Большинство немцев поддерживают санкции против России 7.07.2022, 22:42

Соцопрос.

Большинство жителей Германии, несмотря на очевидные экономические последствия войны в Украине, по-прежнему поддерживают санкции против России, хотя доля сторонников этих мер несколько уменьшилась. Согласно опубликованным в четверг, 7 июля, результатам социологического опроса Deutschlandtrend, 61 процент респондентов согласен с применением санкций ЕС, даже если они будут связаны с трудностями в энергоснабжении. В марте на этот вопрос утвердительно ответили 68 процентов. Против санкций при таких условиях теперь выступают 33 процента опрошенных, еще 6 процентов затруднились дать ответ, передает DW.

59% участников опроса высказались в поддержку ограничительных мер против Москвы, даже если они приведут к ухудшению ситуации немецких компаний (против - 33%), и 57% - если в результате повысятся цены на электроэнергию и в целом стоимость жизни (против - 38%).

Немцы понимают, что жизнь станет хуже

При этом почти половина жителей ФРГ опасаются ухудшения их собственного экономического положения: того, что через год их экономическая ситуация станет хуже нынешней, ожидают 48 процентов респондентов.

41 процент участников опроса считают, что их положение не изменится, и лишь 8 процентов предвидят его улучшение.

Социологическое исследование Deutschlandtrend проводилось институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD 4-6 июля, в нем приняли участие 1327 человек.

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