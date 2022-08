Медики назвали четыре напитка для «омоложения» костей 1 10.08.2022, 9:16

4,406

Они содержат витамин D, кальций и необходимые белки.

Есть способы укрепить наши кости и замедлить их старение.

Об этом пишет Eat this Not That.

То, что мы едим и пьем, может быть основным фактором здоровья костей. Медики советуют включить в ваш рацион больше полезных для костей минералов. Вот список напитков, которые укрепят ваши кости:

Обогащенное молоко или заменители молока

Обогащенное молоко и его заменители содержат витамин D, кальций и белок для поддержания здоровья костей.

Кроме того, обогащенное молоко — это коровье молоко, содержащее дополнительные витамины и минералы, которых нет в обычном молоке в больших количествах.

А если у вас непереносимость лактозы или вы не любите коровье молоко, вы можете найти заменители молока, которые также содержат дополнительные витамины.

Добавляйте молочные продукты в сок

Если вам не нравится молоко без каких-либо добавок, не волнуйтесь, есть и другие способы добавить его в свой рацион.

Добавление молочных продуктов в смузи — отличный способ помочь вашим костям оставаться здоровыми.

Зеленые листовые овощи

И если молочные продукты для вас совершенно неприемлемы, к счастью, есть другие способы увеличить потребление кальция.

Eat this Not That объясняет, что шпинат и другая листовая зелень являются хорошим источником кальция.

В качестве альтернативы шпинату, еще одной листовой зеленью, которую можно добавить в свой рацион, является капуста.

Большинству людей рекомендуется потреблять 2500 мг кальция в день. Полстакана (100 мг) капусты содержит 254 мг кальция, или 10 процентов вашей суточной нормы, что делает ее еще одним отличным источником кальция, который также подходит для сока.

Употребляйте сок из чернослива и других фруктов

Фрукты действуют как отличные пищеварительные нейтрализаторы, которые поддерживают сбалансированный уровень pH, что, в свою очередь, помогает поддерживать уровень кальция.

Персики — один из фруктов, который особенно полезен для улучшения здоровья костей.

Если мысль о черносливе заставляет вас чувствовать себя плохо, попробуйте пить обогащенный апельсиновый сок, который обеспечивает 350 мг кальция, или примерно 25% дневной нормы.

Он полон витамина С, еще одного важного питательного вещества для поддержания здоровья костей. Вы также получите 100% рекомендуемой суточной нормы всего за одну порцию.

