Глава обороны Николаева: Мы будем освобождать Крым военным путем 1 10.08.2022, 10:19

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Дмитрий Марченко

Активная фаза войны может закончиться до конца года.

Украина будет освобождать оккупированный еще в 2014 году полуостров Крым военным путем, для чего, в частности, уничтожит незаконно сооруженный Крымский мост, заявил в интервью «РБК-Украина» бывший командующий обороной Николаева, генерал Дмитрий Марченко, сейчас воюющий на южном направлении.

«Мы будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, унести кусок земли и сказать, что «это мое». Мы будем отвоевывать Крым, так же, как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк», - рассказал он о планах ВСУ.

При этом уничтожение Крымского моста генерал назвал необходимым условием, чтобы лишить россиян возможности переправлять резервы и усиливать свои войска с территории России.

Также, отвечая на вопросы, какие территории Украина физически можем деоккупировать до конца года, Марченко отметил, что при наличии обещанных поставок оружия Украина может закончить активную фазу войны до конца года.

«Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу», - отметил он.

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