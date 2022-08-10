Минздрав изменил порядок вакцинации от COVID-19 1 10.08.2022, 13:14

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Какими вакцинами будут прививать белорусов?

Минздрав изменил порядок вакцинации от COVID-19, сообщили БелТА в ведомстве.

Определено, что основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины Sinopharm, а для взрослых (18 лет и старше) - одной дозой «Спутник Лайт», двумя дозами «Гам-Ковид-Вак» или Sinopharm.

Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше одной дозой «Спутник Лайт» либо одной дозой «Гам-Ковид-Вак» компонентом 1 или компонентом 2 независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.

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