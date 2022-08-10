Брифинги ВСУ планируют начать проводить и для Конгресса США 10.08.2022, 23:55

Это должно повысить шансы на стабильную военную помощь.

Украина планирует начать проводить брифинги представителей Вооруженных сил для комитета Конгресса США по безопасности, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермакв интервью агентству «Інтерфакс-Україна».

Ермак подчеркнул, что для гарантирования своевременной военной помощи необходимо постоянно держать украинскую повестку в топе среди западных партнеров.

«Это сложно, но пока нам это удается … К примеру, сегодня стало практикой то, о чем мы еще недавно только начинали говорить – это еженедельные брифинги наших военных в Офисе президента, на которые мы приглашаем представителей стран-международных партнеров. Поэтому сегодня у наших партнеров нет ни одного вопроса относительно необходимого нам вооружения и сроков его поставки. Мы работаем в очень тесной координации», — сказал он.

По словам Ермака, он и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный каждую неделю общаются с советником американского президента по вопросам безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. В скором времени к этим разговорам планируют присоединить британских партнеров.

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