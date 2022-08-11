В воинской части РФ под Москвой произошел пожар 5 11.08.2022, 8:11

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иллюстрационное фото

Огонь охватил деревянную казарму, где жили срочники.

В воинской части российских оккупантов под Москвой вспыхнул пожар. и

Пожар начался в деревянной казарме. По данным российских СМИ, там жили срочники и персонал, информирует 24 канал.

«В России, как всегда, пытается сделать вид, что все в порядке. В частности, «всех вовремя эвакуировали» и вроде бы даже «никто не пострадал». Но весь мир уже увидел, что «нет потерь» – любимая русская сказка. Сначала ее скармливают массам, а потом вдруг начинается дефицит мест на кладбищах», – отмечает 24 канал.

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