закрыть
11 августа 2022, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В воинской части РФ под Москвой произошел пожар

5
  • 11.08.2022, 8:11
  • 8,062
В воинской части РФ под Москвой произошел пожар
иллюстрационное фото

Огонь охватил деревянную казарму, где жили срочники.

В воинской части российских оккупантов под Москвой вспыхнул пожар. и

Пожар начался в деревянной казарме. По данным российских СМИ, там жили срочники и персонал, информирует 24 канал.

«В России, как всегда, пытается сделать вид, что все в порядке. В частности, «всех вовремя эвакуировали» и вроде бы даже «никто не пострадал». Но весь мир уже увидел, что «нет потерь» – любимая русская сказка. Сначала ее скармливают массам, а потом вдруг начинается дефицит мест на кладбищах», – отмечает 24 канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип