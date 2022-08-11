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В окружении Путина началась паника

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  • 11.08.2022, 11:26
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В окружении Путина началась паника

Недовольство главой Кремля нарастает как снежный ком.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков в комментарии 24 каналу отметил, что окружение российского президента намерено «выйти сухими из воды».

По его словам, в Кремле понимают: изначально задуманная и запланированная война провалилась, теперь там болезненно и со стрессом ищут выход из нее. Но пока не находят.

«Они очень надеются и до конца верят в чудо, что вдруг Украина сядет с ними за стол переговоров, если они заминируют какую-нибудь АЭС и будут угрожать уничтожением. У них больше никакой надежды ни на что не осталось», - убежден Гудков.

Также он отметил, что у Путина понимают необходимость завершения войны из-за ряда проблем для РФ. В частности, с экономикой и диалогом с мировым сообществом, который практически остановился.

«Все нарастает как снежный ком. Там это понимают, поэтому у них задача как можно скорее закончить войну. Однако так, чтобы ее можно было продать за победу», - пояснил оппозиционер.

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