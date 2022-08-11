Ученые рассказали, зачем «чихают» морские организмы 11.08.2022, 17:03

Группа исследователей зафиксировала необычный процесс.

Группа исследователей обнаружила, что губки «чихают», чтобы прочистить свои внутренние фильтрующие системы, которыми они захватывают питательные вещества из воды. Другие морские обитатели, живущие рядом с губками, используют их слизь в качестве пищи, передает EurekAlert!. Выводы ученых представлены в журнале Current Biology.

«Наши данные свидетельствуют о том, что чихание — это адаптация, которую губки развили, чтобы поддерживать себя в чистоте», — говорит Джаспер де Гой, морской биолог из Амстердамского университета и ведущий автор статьи.

Губки собирают себе пищу, отфильтровывая органические вещества из воды. Они всасывают и выбрасывают воду из разных отверстий. Иногда вместе с водой губки всасывают слишком большие частицы. И, чтобы от них избавиться, они «чихают».

На видеороликах, которые сняли ученые, видно, как губки медленно выделяют слизь, которая скапливается на их поверхности. Иногда ткань губки сжимается и выталкивает слизь, содержащую отходы, в окружающую воду. Видео представлено вместе со статьей.

В то время как слизь может быть отходами для губок, рыбы, которые живут вокруг них, используют эту слизь в качестве пищи. «В воде, окружающей коралловый риф, существует некоторое количество органических веществ, но большая их часть недостаточно сконцентрирована, чтобы ее могли есть другие животные. Губки превращают этот материал в съедобную слизь», — отмечает Никлас Корндер.

Ученые зафиксировали «чихание» у двух видов губок: трубчатой губки Aplysina archeri и индо-тихоокеанского вида рода Chelonaplysilla. Предполагается, что большинство губок используют такой же механизм.

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