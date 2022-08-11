Банки в Беларуси вводят очередные изменения 11.08.2022, 18:20

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Потребительские кредиты, меньше ограничений по операциям с валютой и карточки для детей.

Банки в Беларуси стали активней возвращать потребительское кредитование. Правда, ставки по таким займам все еще кусаются. Постепенно смягчаются ограничения на операции с валютой. Некоторые банки к началу учебного года выпустили карты для детей. «Зеркало» собрало основные изменения в услугах банков с начала августа.

«Белагропромбанк»

С 13 августа банк перестанет работать с денежнымм переводамм «Золотая Корона» в мобильном приложении и интернет-банкинге, а с 15 августа и в отделениях банка.

С 3 августа «Белагропромбанк» вернул некоторые потребительские кредитные программы. Процентные ставки высокие — 24% годовых с привязкой к ставке рефинансирования. Есть короткие кредиты — до одного года, а также вариант займа до трех лет.

С 1 августа здесь смягчили ограничения по карточкам и обмену валют. Внутри страны можно обменять с использованием рублевых карт не более 5 тысяч долларов. Расходные наличные операции по карточкам в иностранной валюте — не более 1 тысячи долларов в месяц в эквиваленте. По операциям за границей по карточкам «Белкарт» и Visa в белорусских или российских рублях новые ограничения установлены на уровне 1 тысячи долларов, наличные расходные операции в евро и долларах ограничили 5 тысячами.

«Альфа банк»

В банкоматы «Альфа банк» вернули доллары, а также смягчили ограничения для снятия наличных. В отделениях банка можно заказать снятие со своего счета до 50 тысяч долларов и до 20 тысяч евро.

Здесь же с 4 августа изменили ставки по вкладам. Например, отзывный вклад в рублях на один год предлагают под 11,8%. Безотзывный на 13 месяцев — под 16%, а на 26 месяцев — под 15,5%. Вклад в долларах или евро на 7 месяцев можно оформить под 4,5% годовых, а на 25 месяцев в американской валюте — под 6%.

Кредитные карты банка стали выдавать на 5 лет. Ранее в Нацбанке говорили о проблемах с наличием специальных чипов для пластиковых карточек.

«Белинвестбанк»

В этом банке предлагают потребительские кредиты на покупку отечественных товаров под 19,9% годовых.

К началу учебного года «Белинвестбанк» выпустил карточку для детей. В зависимости от возраста ребенка, ее можно привязать к родительскому счету или открыть отдельный.

Малому бизнесу и ИП предлагают подать заявку на получение государственной субсидии на погашение части процентов по банковским кредитам. Но это предложение действует не для всех предпринимателей. Кроме того, есть обязательное условие для господдержки — создание новых рабочих мест.

«Беларусбанк»

С 1 августа здесь снизили ставки по некоторым кредитам. Так, займ для финансирования недвижимости с господдержкой выдают под 17,5% годовых. Для тех, кто подписал догово на строительство жилья с госзастройщиком, предлагают кредиты под 19,5% годовых. Предлагают кредит на покупку Geely, ставка по нему тоже снижена. По окончании грейс-периода она будет 19,75%.

Помните, у банка были карточки для детей с буквой Z, которые вызвали немало вопросов, потому что эту же букву использовали россияне во время военной агрессии против Украины? На самом деле эти карты банк выпустил к началу прошлого учебного года по программе «Z-класс». В этом году в банке появилась новая клубная карта для детей «Зебра».

Сейчас на сайте банка в рамках клуба «Зебра» демонстируют точно такую карту с космической темой, какая была в прошлом году. «Пластика» с буквой Z на фото нет. Но в описании сказано, что клиенты могут выбрать один из двух дизайнов карты.

«Белгазпромбанк»

Банк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса и физлиц. Тем не менее для населения ставки все еще остаются высокими, например, взять кредит на покупку автомобиля можно под 22%, а на строительство квартиры — под 21%.

Для малого бизнеса ставки по новым кредитам в белорусских рублях стартуют от 14% годовых, а в долларах — от 8%.

«Технобанк»

С 5 августа возобновили некоторые потребительские кредиты и снизили процентны за их пользование. Ставки по ним, как и в других банках, все еще высокие. Так, кредит сроком на 13 месяцев теперь выдают под 20,9% годовых, а на 6 месяцев — под 19,9%.

С 4 августа в банке возобновили обслуживание по чекам компании Digital Tax Free. Возврат НДС можно оформить за покупки в магазинах Литвы.

С 10 августа приостановили прием иностранной валюты в банкоматах с функцией ресайклинга и в инфокиосках.

«Банк ВТБ»

Для клиентов банка заработал сервис Mir Pay для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов. Через приложение можно оплатчивать покупки в терминалах, которые принимают российскую карту «Мир».

С 5 августа банк снизил ставки по вкладам для физических лиц. Это касается отзывных и безотзывных депозитов в белорусских и российских рублях.

Какие еще изменения ввели банки с начала августа

В «Банке Дабрабыт» снизили ставки на потребительские кредиты до 25,99%. Выдают их на срок от 6 месяцев до 5 лет.

«Сбер Банк» тоже возобновил потребильское кредитование. Для клиентов банка ставка составляет 23,9%.

«БНБ-Банк» предлагает срочные безотзывные вклады для нерезидентов страны. Минимальная сумма для таких депозитов зависит от валюты: 1 тысяча рублей, 1 долларов, 1 тысяча евро и 50 российских рублей. Появился также вклад для белорусов в российских рублях сроком на шесть месяцев под 13% годовых.

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