Двое ведущих пропагандистов ОНТ сбежали за границу

Двое ведущих пропагандистов ОНТ сбежали за границу30
- 11.08.2022, 20:32
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Одна из сбежавших работала в пуле Лукашенко.
Как стало известно «Нашай Ніве», лукашенковский пропагандистский канал ОНТ с начала года потерял двух ведущих сотрудников, сбежавших за границу. Это бывший руководитель информационного вещания и европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский, а также сотрудница пула Лукашенко Наталья Стельмах.
Руслан Поддубский когда-то возглавлял все информационное вещание ОНТ, после чего стал шефом европейского офиса канала.
Последнее время он и не жил в Беларуси, а работал из одной из европейских стран, где учатся его дети.
Последний сюжет с его участием на ОНТ — 25 февраля. Он рассказывал о реакции европейских политиков на войну, а также цитировал маргинальных западных деятелей, которые проводили линию «нам нужно понять и принять требования России».
После этого ни одного сюжета с его фамилией на канале не вышло. Как стало известно, Поддубский уволился с канала, не стал возвращаться в Беларусь и остался жить в одной из стран ЕС.
Комментировать свое решение прорагандист не стал.
«Комментариев давать не буду, потому что и комментировать здесь нечего», — ответил он на запрос в мессенджере.
Наталья Стельмах — одна из звезд лукашенковского пула. На канале она работала более 10 лет, ей было приятно снимать пропагандистские ролики и крутиться в кругах лукашенковской номенклатуры.
Она пыталась романтизировать этих людей в своей программе «Двое из Дворца», говорила Лукашенко, что «общество ждет, когда вы уже признаете Крым?»
Она готовила репортажи с выборов-2020 и недавнего «референдума». Но после 9 марта на ОНТ не выходило ее сюжетов.
Вместе со своим партнером она покинула Беларусь и перебралась в Мексику.
В своем инстаграме Стельмах описывает жизнь в Латинской Америке.
Как стало известно, в Беларусь она возвращаться не собирается, а причиной ухода также считает якобы дальнейшую невозможность оправдания действий лукашенковского режима и России.