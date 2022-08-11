Двое ведущих пропагандистов ОНТ сбежали за границу 30 11.08.2022, 20:32

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Наталья Стельмах

Одна из сбежавших работала в пуле Лукашенко.

Как стало известно «Нашай Ніве», лукашенковский пропагандистский канал ОНТ с начала года потерял двух ведущих сотрудников, сбежавших за границу. Это бывший руководитель информационного вещания и европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский, а также сотрудница пула Лукашенко Наталья Стельмах.

Руслан Поддубский когда-то возглавлял все информационное вещание ОНТ, после чего стал шефом европейского офиса канала.

Последнее время он и не жил в Беларуси, а работал из одной из европейских стран, где учатся его дети.

Последний сюжет с его участием на ОНТ — 25 февраля. Он рассказывал о реакции европейских политиков на войну, а также цитировал маргинальных западных деятелей, которые проводили линию «нам нужно понять и принять требования России».

После этого ни одного сюжета с его фамилией на канале не вышло. Как стало известно, Поддубский уволился с канала, не стал возвращаться в Беларусь и остался жить в одной из стран ЕС.

Комментировать свое решение прорагандист не стал.

«Комментариев давать не буду, потому что и комментировать здесь нечего», — ответил он на запрос в мессенджере.

Наталья Стельмах — одна из звезд лукашенковского пула. На канале она работала более 10 лет, ей было приятно снимать пропагандистские ролики и крутиться в кругах лукашенковской номенклатуры.

Она пыталась романтизировать этих людей в своей программе «Двое из Дворца», говорила Лукашенко, что «общество ждет, когда вы уже признаете Крым?»

Она готовила репортажи с выборов-2020 и недавнего «референдума». Но после 9 марта на ОНТ не выходило ее сюжетов.

Вместе со своим партнером она покинула Беларусь и перебралась в Мексику.

В своем инстаграме Стельмах описывает жизнь в Латинской Америке.

Как стало известно, в Беларусь она возвращаться не собирается, а причиной ухода также считает якобы дальнейшую невозможность оправдания действий лукашенковского режима и России.

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